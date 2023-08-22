新北市新莊警分局19日晚間破獲1家提供聚賭的麻將桌遊社，現場逮補林姓負責人（50歲）、黃姓女員工（22歲）以及賭客19人，查獲賭資17萬7593元、抽頭金9萬6121元、籌碼38萬8480元，警方訊後依賭博罪將一干人等移送地檢署偵辦。

新莊警方日前接獲線報，指稱民安路上某麻將桌遊館一點都不「純」，當中涉嫌經營麻將聚賭。警方獲報後，立即進行蒐證，19日晚間10時許，持搜索票前往查緝，果真發現有聚賭的情況，當場逮補負責人林男、工作人員黃女及賭客19人，除現金、籌碼等賭資外，另查扣監視器主機2台、鏡頭12組、帳簿1批、會員申請書1批、店章1個、麻將10副、麻將桌5張、手機2支等證物。

新莊分局長周振安呼籲，警方將持續強力掃蕩賭博不法行為，尤其針對假冒合法團體掩護非法賭場之業者執行全面掃蕩，呼籲民眾切勿以身試法，警方將全力淨化社會治安，以杜絕賭博歪風。