知名主持人吳淡如多年前訪問過「大貓偷拍案」主嫌權自立的弟弟權自強，隨著權自立畏罪身亡，網紅牙醫史書華發文討論，卻讓吳淡如感到遭影射訪問性侵犯，氣得宣布提告。不久，史書華再發文表態自己無攻擊吳淡如的意思，「我也不會修改任何一個字或是把文章刪掉」，尊重吳淡如提告。

史書華21日在社群發文談權自立涉嫌性侵，被判10年出獄再犯行，最後畏罪身亡的社會案件，其中提到「我跟吳淡如不認識，只是久聞大名，畢竟是從小認識的知名作家，但是跟性侵、拍成光碟來販賣的權自強一起談行銷，我是不是看錯什麼？」

吳淡如隨後發文「請不要故意扯上我」，表示當時不知道對方有案底，而且訪談也是很久之前的事，不接受背黑鍋；接著再PO第二篇文怒斥史書華亂潑髒水、在暗處放瘋狗咬人，「你竟然想用這樣的人顛倒時間序來抹黑我，我在此提出聲明！進入法律程序。」

22日凌晨，史書華公開回應吳淡如，表示是她的粉絲之一，沒有攻擊、蹭熱度、抹黑的意思，而他的文章是譴責犯人，不是指吳淡如為從犯，單純好奇猥褻犯都可以藉由她的頻道洗白甚至增加可信度和名聲，那麼公眾人物就更應該善盡查盡責任，避免粉絲、讀者被誤導或欺騙。

史書華強調可以理解吳淡如的不悅，深感抱歉，但犯人上她的訪談、自認為很厲害是事實，建議吳淡如可發揮影響力讓更多人知道這樣的罪犯，而非單純下架訪談，「同樣我的質疑是我的言論自由而且沒有任何攻擊您的意思，我也不會修改任何一個字或是把文章刪掉，以上，如果您覺得依然無法諒解，法律途徑是您的權利我也欣然接受。」

稍早，吳淡如發文簡單回應：「每個人都有自己的課題，那些專注於攻擊別人，以為自己成功的人，都是忘了自己的課題。事實上一個人所有的過去，也都只能自己一個人好好面對，跟別人無關。」她表示拒絕再談這些醜惡的人或事，讓心境恢復和平，且會為那些攻擊她的人禱告，希望他們能解決內心的陰暗面。

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