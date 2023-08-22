民進黨中山、北松山立委參選人謝佩芬以監察院政治獻金公開平台資訊反譏，酸王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金，竟打綠能。（摘自謝佩芬臉書）

在野近期猛攻綠能議題，國民黨立委王鴻薇今日痛批，民進黨政府的非核家園政策，是能讓政商關係良好的「綠友友」們賺飽飽的制度。對此，民進黨中山、北松山立委參選人謝佩芬以監察院政治獻金公開平台資訊反譏，酸王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金，竟打綠能，「這不是雙標，什麼才是雙標？」

綠委賴品妤父親賴勁麟，在賴品妤一句「重啟個屁」，嗆國民黨團總統參選人侯友宜的能源政策後，遭揭露擔任雲豹能源等19家能源公司董事長，引發外界質疑，賴最終於21日辭去所有董事長職務，但綠能議題攻防尚未結束。

王鴻薇上午批評，前綠委賴勁麟曾經是擁有19家能源公司董事長，除此之外，還有多少是跟民進黨關係深厚，有淵源的綠友友們？國民黨團副書記長吳怡玎也稱，民進黨政府設計一套非常完整的遊戲規則，讓關係良好的人可以參與其中，整個企業完全不會虧錢，不用承擔任何商業風險，一路賺到飽，吃虧的是台電和納稅人的荷包而已。

但民進黨發言人張志豪回擊，國民黨一邊罵綠能，一邊投身綠能產業，許多藍營人士身兼綠能產業的董事或獨立董事，更接下不少政府重要的綠電工程，包括國民黨總統參選人侯友宜的國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸。