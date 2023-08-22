曾智希（前）領便當，張銘杰（右起）、苗可麗、王振復、盧彥澤哭到眼睛腫得像青蛙。（三立提供）

曾智希（躺著）劇中溺死，張銘杰（右）、苗可麗認屍。（三立提供）

曾智希在三立《天道》飾演羅安潔，被江國賓追殺摔下懸崖，溺死在海裡正式告別劇組，要計畫懷孕當媽媽去。曾智希說原本在接這一檔之前，就有計畫要好好養身體備孕，當時製作人說這個角色只演50集，雖然最後演到80集才領便當，也算順利告別劇組，準備和老公陳志強積極做人了。

飾演曾智希爸媽的苗可麗、張銘杰到太平間認屍，痛失愛女哭到泣不成聲，尤其苗可麗讓自己處在崩潰邊緣拍攝，「對於女兒的情感自己是最容易同理的，無需培養情緒，反而需要努力去壓抑自己，不要在不該崩潰的時候提前潰堤了。」當天因為要取景做氛圍，所以在翻開白布認屍的橋段，重複拍了相當多次，苗可麗表示：「你就知道我的心有多痛，拍完人都虛脫，哭到眼睛都是霧霧的，第二天起床眼睛腫得像青蛙。」

苗可麗的女兒目前在英國留學，她把女兒當成命，從不跟女兒發脾氣，也沒罵過她，更不可能在她面前哭，直到去英國探望女兒，相處21天後要回台的那一天，她才真的崩潰哭了，母女都知道這是她們此生來學習的功課，反而更珍惜更知足，「學習著接受來到身邊的一切，更會在每次的相聚時，好好說愛。」

曾智希躺太平間，光是在停屍房台車上都會毛骨悚然，而且在農曆七月，她大嘆屍體好難演，「原本劇本還設定要睜眼，死不瞑目那種，我想說怎麼可能睜這麼久，我一定會忍不住眼角流下一滴淚。」尤其蓋白布時，苗可麗、張銘杰、謝承均、王振復、盧彥澤等都歇斯底里哭泣，曾智只能放空，刻意讓自己不要太認真聽台詞，「不然會想哭，那時就要抽離，想想等一下拍完戲要吃什麼。」