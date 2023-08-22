國內登革熱疫情持續延燒，疾病管制署公布上周新增556例本土病例，新北市、桃園市和新竹縣皆出現今年首例。今年以來國內累計2135例本土個案，為近十年次高。另國內新增1例登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲女性，8月9日發燒、意識不佳收治住院，15日因病況惡化不幸過世，為今年第2例登革熱死亡案例。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，國內上週新增572例登革熱個案，分別為556例本土和16例境外移入。本土新增個案居住地為台南市471例、雲林縣61例、高雄市17例、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣及屏東縣各1例。

本土登革熱疫情持續升溫，新北、桃園和新竹縣上周出現今年首例本土個案，目前全國已有14縣市出現本土病例。李佳琳說明，今年以來累計2135例本土登革熱病例，為近10年同期次高，其中大於60歲以上個案佔4成，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26％）。

疾管署防疫醫師林詠青說明，國內上周新增1例登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲女性，有高血壓、糖尿病、心臟病史，先前未通報確診登革熱，8月9日出現發燒、意識狀況差，住院過程血小板明顯且持續下降，兩側肺部明顯浸潤，肺炎狀況持續惡化，血氧持續下降，8月15日病逝。

今年以來累計10例登革熱重症個案、2例死亡個案。林詠青提醒，雖然多數人感染登革熱後會痊癒，但嬰幼兒、老年人、孕婦、慢性病患都屬於高危險群，感染後併發重症風險高，仍有死亡風險，須特別留意併發重症的危險徵兆，儘速就醫。