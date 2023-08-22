仁愛鄉長江子信語重心長希望非綠3隻小豬可以整合成功，2024總統大選才有希望下架民進黨。曾雪蒨攝

南投縣仁愛鄉4日遭卡努颱風重創，民眾黨主席柯文哲22日前往災區勘災，他也是2024第一個到災區勘災的總統參選人，對於非綠整合議題，柯鬆口表示「政黨合作可以談，找到全民可以接受的方法」；仁愛鄉長江子信也語重心長表示「3隻小豬要團結」，不然明年恐怕還是只能拱手讓給綠營賴清德。

柯文哲今天到仁愛鄉南豐加油站、春陽大排勘災，對於災後重建問題，他提出中央應該派一個可以協助災區跨單位聯繫的政務委員等級的官員，前進災區協助橫向聯繫與整合，才不會讓災後仁愛鄉長因為橫向聯繫困難讓災區重建陷入困境。

另對於非綠人士希望整合資源，一起下架民進黨，對此柯文哲明確表示，「自己已獲台灣民眾黨提名為總統候選人，當然一定會參選，但政黨要怎麼合作可以另外再談。」

他強調，政治合作不能私下授受、必須公開透明，不要政治密室，他認為台灣是變化很快的社會，離選舉還有4個多月，不要緊張，他相信「可以找到全民可以接受的方法。」

對於總統參選人柯文哲到災區勘災，仁愛鄉長江子信感謝他進入災區聽取災民看法並提出解決之道，他也語重心長提到總統大選，強調檯面上可能參選的非綠3個總統參選人應該整合一下，「3隻小豬要團結」，不然明年恐怕還是只能拱手讓給綠營賴清德。

他以自己去年參選仁愛鄉長時也是相同處境，對方1分為3，最後他拿到超過5成的選票當選，以自身經驗分析賴清德可以拿500多萬票，柯文哲300多萬、侯友宜200多萬、另一個可能參選人100多萬，如果3隻小豬可以團結，非綠聯盟就有勝選的機會，否則就只能眼巴巴將2024總統讓給綠營賴清德。