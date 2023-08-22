李玟生前在《中國好聲音》擔任導師，因為不滿賽制不公與製作單位起爭執，事後聲淚俱下控訴遭羞辱的錄音檔流出，讓網友聽了相當心疼，並把砲火對準柳姓女副導，好友甄妮也連續多天發文為她抱屈，稍早更直接控訴：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」。

甄妮得知李玟遭《中國好聲音》製作單位羞辱後，接連在臉書開轟：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起」、「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了」，稍早再度發文：「信不信由你，良心有多『冷』，壞人有多『壞』」，接著直接爆料：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，甚至撂下狠話：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」。

甄妮爆料《中國好聲音》內幕。（圖／甄妮臉書）

甄妮回憶起今年4月與李玟相約用餐，當時眼見李玟不需要倚靠枴杖，便能緩緩走向她，還打趣表示：「手術後長高了，立刻把醫生介紹給我，我越來越矮了」，此外，不忘勸說李玟先行修養，暫勿接下任何節目：「養傷休息，進修音樂2年，若仍愛，就再重新出發，不用怕」，未料如今卻發生憾事，這讓甄妮強調會持續針對此事發文，在於怕時間久了，大家便會淡忘一切，而失去討公道的機會。