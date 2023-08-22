屏東創世捐款少3成，中洲建設董事長黃啟倫(左)大方認購300箱文旦。(林和生攝)

鳳姨中風14年，丈夫亮伯細心照顧，他感謝善士捐款挹注創世，協助他一起照顧老伴。(林和生攝)

靠著善款支應日常開銷的非營利組織，在新冠肺炎疫情解封之際，未見小額捐款回流，創世屏東分院捐款反而比去年減少約3成，資金短缺數百萬；獲悉消息的屏東中洲建設率先認購300盒文旦禮盒，期盼拋磚引玉，後續帶動更多善士響應。

創世屏東院長林艾樺直言，院內目前安養59位植物人，尿布、看護墊等衛材需求量大，但今年募款不如預期，包括民眾小額捐款及企業捐助都大幅減少，她雙手一攤直言，「真的不知道發生什麼事」，只能猜測或許與解封出國潮有關。

中洲建設董事長黃啟倫連續4年認購創世屏東院文旦禮盒，今年選在七夕鳴槍起跑，強調會號召更多親友響應，期盼這波公益認購熱度能持續到中秋；夫人邱金英也說，這天正好是情人節，歡迎民眾一起響應創世文旦禮盒義賣，分享自己的幸福與愛。

結縭50年的亮伯與鳳姨，一路走來日子平凡且甜蜜，但鳳姨14年前中風成植物人，打亂夫妻間的平靜，初期她曾入私人機構，卻感染疥瘡，深愛太太的亮伯十分心疼，把妻子帶回家獨自照顧，但已高齡80歲的他，體力大不如前，今年初決定入住創世屏東院。

林艾樺說，幫助一個植物人就是幫助一個家，今年中秋節盼募得1萬斤文旦，為院民籌措平時照護經費。