高雄在地劇團「響座劇場」與高雄市歷史博物館合作，於8月25日至8月30日期間，在舊打狗驛故事館、再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區之轉角壹貳壹、柯旗化故居三館限定推出原創戲劇表演《打狗流浪記》。在創作者的巧思與演員詮釋之下，藉著劇場連結不同的空間與時間，演出時代的故事。

過去響座劇場於「小白屋演出」。（圖片來源：響座劇場提供）

《打狗流浪記》系列演出共有五個場次，皆為自由入場。8月25日首先於舊打狗驛故事館演出《父親的上班日》，重新拼湊老站長丟失的記憶與情感。8月27日於再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區之轉角壹貳壹演出的《沉 默》，從不同世代對話，探討在「國家」之前「家」的模樣。8月30日於柯旗化故居演出《爸爸在美國》，從一封家書揭開噤聲年代下小老百姓平凡的願望。詳細演出時間與地點可至Facebook搜尋「響座劇場」或「高雄市立歷史博物館」。

高雄市立歷史博物館代理館長李旭騏說明，2022年高史博主辦皮影新創劇《光之路》是《打狗流浪記》合作的開端，在高雄市政府文化局表演藝術補助支持之下，響座劇場新創劇本並將作品延續到三場館，從劇場的角度探討鐵道變遷、眷村歷史以及白色恐怖的議題，別出心裁又具教育意義。

《光之路》傳統與創新的結合演繹臺灣皮影故事。（圖片來源：響座劇場提供）

作為高雄在地劇團，響座劇場團長黃琦勝表示，在2022年與皮影戲館共同合作跨界皮影戲《光之路》後，重新思考劇場與城市的關係與價值，發現高雄還有許多歷史故事值得回味討論，因此邀請高雄在地不同世代的編劇及表演者們一同加入，期待可以透過這個作品讓不同族群與世代有更多對話的可能。

響座劇場進一步提到，2019年響座劇團成立，同年製作的第六號作品《港都迴響曲》選在神祕的「小白屋」演出，促使劇團持續思考藝術創作與城市之間的關係，激發劇團探索與連結更多因城市快速發展而被錯過的獨特歷史，延續《光之路》中結合傳統與創新的意念，將屬於高雄在地長期演變的歷史編寫成劇本，邀請觀眾入場與歷史對話，重新碰觸在地這些逐漸泛黃的記憶片段。

響座劇場《沉 默》於眷村探討「家」的模樣。（圖片來源：響座劇場提供）