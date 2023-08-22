不少學生會趁暑假出國旅行，一名男網友表示，父母曾承諾考上高中就會帶他到日本環球影城，這段期間母親被公司裁員因此反悔，他改要求到香港又遭拒，同學中只剩他暑假沒出國，批評父母若沒有能力就別給承諾，也別輕易生孩子，還說「說話不算話真的超賤的」，貼文讓網友罵翻天。

原PO昨（21）日在《爆料公社》指出，當初父母承諾他，若考上高中就帶他到日本環球影城，豈料母親被公司裁員就反悔，他退而求其次要求改到香港，但父母僅說再看看就沒下文，眼看暑假就要結束，同學們各個都出國回來，唯獨他關在家裡。

原PO表示，國中同學曾問他環球影城好玩嗎？他怕丟臉不敢說實話，認為母親即便被裁員，仍有存款和股票，股票抓著不賣卻要求他退讓，抱怨「如果沒能力幹嘛先給我承諾？若沒能力幹嘛生下我？我又沒答應要被你們生出來，說話不算話真的超賤的。」

貼文引發網友討論，「這成年也是沒路用的人」、「建議你休學去打工上班，你讀書也是浪費你爸媽的資源」、「嗯，這小孩也超賤的」、「有你這種小孩，你父母好可憐」、「去打工啦！你媽也不願意裁員啊！共體時艱懂不懂啊」、「不懂感恩，有夠丟臉」、「又是一個沒救的屁孩」。