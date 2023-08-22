PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股受到國際消息面影響較深，AI概念股仍為目前主軸，此波台股從高點17463.76點拉回幅度6.2%，後續宜觀察那斯達克指數是否能止跌並站回季線，另外，包括輝達財報、全球央行年會的談話，都是近期市場信心回復的關鍵。

廖炳焜說，目前AI題材都在等待本周輝達公布財報，市場預估輝達不論毛利率與獲利都能優於預期，第二季營收有望達到110億美元，較同期大幅成長64%，惟須留意財測部分要滿足股價目前位階，才有繼續往上走高的動力。

盤面上，台積電收在541元，上漲0.74%；世芯-KY挾著今、明兩年營運看俏，今日收漲停板2380元，一舉奪下股王寶座；信驊(5274)則收在2355元，暫居股后的位置；AI族群多頭火力充足，技嘉收在335.5元，上漲8.05%、廣達收在258.5元，上漲3.19%、緯創則收在123.5元，上漲2.07%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，聯準會主席鮑爾將於25日在全球央行年會發表演說，除了討論全球經濟前景，也將談論美國經濟展望，預料將成為全球觀察美債、美元、美國經濟的重要風向球。