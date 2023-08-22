科慕公司觀音廠關廠，立委陳椒華接獲陳情，桃園楊梅一處農地疑似遭傾倒爐渣廢棄物，要求相關單位重視，22日地主開挖，發現有深約3公尺的灰色疑似廢棄物。（蔡明亘攝）

立委陳椒華22日率中央、地方相關單位，赴桃園楊梅一處農地會勘，地主辦理開挖，環保單位採樣疑似廢棄物並送驗。（蔡明亘攝）

科慕公司觀音廠關廠，立委陳椒華接獲陳情，桃園楊梅一處農地疑似遭傾倒爐渣廢棄物，要求相關單位重視。（蔡明亘攝）

美商科慕公司桃園觀音廠關廠，立委陳椒華接獲陳情，該公司疑似掩埋爐渣在楊梅一處農地，今率中央、地方相關單位開挖。現場以紅土覆蓋，底下挖出深3公尺疑似灰色廢棄物，環保局採樣送驗，後續依檢測結果認定，若違反廢清法將開罰並移送法辦。科慕則表示，待結果出爐會配合調查。

陳椒華今率經濟部工業局、環境部環境管理署北區環境管理中心、農業部農業試驗所、桃園市環保局、農業局、都發局、楊梅警分局、看守台灣協會等單位，前往楊梅區甡甡段882地號會勘開挖。

過去該農地曾因違反農地農用，遭市府依違反都市計畫法多次開罰。今在一片高於鄰地2至5公尺的紅土農地上開挖3個洞，發現在約60公分的紅土底下，有深約3公尺的灰色疑似廢棄物，由相關單位帶回檢驗分析，確認是否為科慕公司的鈦鐵礦氯化爐碴，結果約1周後出爐。

陳情人陳姓民眾指出，2016年起發現該農地遭傾倒，對方從台一線開小路進來棄置，他們一家認為傾倒物並不合法，起初是座小山丘，以綠色網狀蓋住，後來愈倒愈多，還曾說是「借放」，日前對方還稱種下火龍果後，即可取得農用證明，但她詢聞相關單位，此情況根本不可能核發，只好開挖送驗釐清，到底地下是否為科慕公司的廢棄物。

陳椒華說，該農地疑遭填鈦鐵礦氯化爐渣，無論鈦鐵礦氯化爐碴是否為公司產品，堆放在農地就是廢棄物，應依法清除，請市府依法行政，依廢清法及都計法裁罰及移送。也請工業局檢討鈦鐵礦氯化爐渣的管理，要讓環保局人員了解清楚，待檢驗結果出爐，再找相關單位討論後續處理及要求清除等事宜，希望科慕公司別迴避責任。

看守台灣協會祕書長謝和霖提到，地主過去持續檢舉，但爐渣都被視為一般土石，被依違反設置砂石場、違反農地農開罰，不被當作廢棄物究責，盼各環保單位應依法行政，對廢棄物有明確定義，對違法棄置要依法究責。

經濟部工業局主祕周崇斌表示，今要來瞭解是否屬於再利用成分，成分還要再瞭解，工業局針對事業廢棄物再利用，有一定辦法與程序，針對所有列管廠商和物品，都有處理程序，後續會加強跨部會間溝通聯繫。

桃園市環保局說明，今現場地主辦理開挖後，由環保局採樣送驗，後續會依檢測結果認定，若有違反廢清法規定，將依法開罰並移送法辦。科慕公司則表示，待檢驗結果出爐後，會配合相關調查。