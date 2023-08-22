茶裏王連續6年橫掃國際風味大獎，「華人雞尾酒教父」Aki也稱讚連年獲獎很難得。（茶裏王提供／朱世凱台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台灣英式下午茶品牌「古典玫瑰園」，去年首次和福樂鮮乳聯名推超商版奶茶，很快就掀起社群討論，23日將再度推出英國皇室都愛喝的「英式羅亞奶茶」；即飲包裝茶飲品牌「茶裏王」持續堅持三大製茶工法，讓茶葉釋放更多甘甜，突顯台灣茶飲特有的回甘滋味，連6年在iTi國際風味大獎奪下星級獎章殊榮。

超商版「英式羅亞奶茶」使用英國製茶大師傳奇獨門招牌調茶配方，以錫蘭紅茶加入佛手柑綜合香料特調，淡淡花香和佛手柑香氣互相交疊，乳含量高達50％以上，是屬於重乳特濃版的奶茶，全台6500家7-11都能喝到，23日至9月19日享兩件8折，三件77折；另古典玫瑰園集團旗下質感系手搖品牌「先喝道」將玫瑰元素注入飲品，23日推獨家「玫瑰海鹽奶蓋」玫瑰朵朵系列，淡粉色的奶蓋鋪在精心調製的茶湯上，最後灑下了一點玫瑰花瓣雨，23日至26日連續四天第二杯半價。

茶裏王連續6年在iTi國際風味大獎奪下星級獎章殊榮，世界冠軍頂尖調酒師王偉勳Aki表示，「其實茶跟酒一樣，口感底蘊才是品嚐的關鍵。」嚐遍台灣風土、調製過多款茶酒的Aki大方分享自己平時品茶的訣竅，「酒的底蘊來自香氣與入喉的前中後味表現，茶的底蘊則來自入喉的回甘。以茶裏王台式綠茶為例，入口後能明確感受到茶葉與茉莉花的絕佳比例，茶葉散發清爽茉莉香，入喉後尾韻則展現清爽回甘的台茶精神。」讓這款台灣國民飲料成功走出國際。

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