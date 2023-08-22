苗栗縣議員楊文昌展示在袋內腐爛的甜柿果實。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦22日上午赴南庄鄉鹿場部落勘查甜柿災損情形，一棵果樹剩不到1顆果實。（謝明俊攝）

苗栗縣是甜柿種植的重要產區，其中以南庄鄉及泰安鄉為主，今年6月間及近期的連續降雨，先後造成甜柿落果嚴重，泰安鄉部分果園更有高達8成的果樹落果，一棵果樹剩不到10顆果實，苗栗縣長鍾東錦接到果農們反映，22日親赴南庄鄉最偏遠的鹿場部落甜柿園勘災，當場指示農業處長陳樹義盡速協助受災果農爭取中央補助作物天然災損。

苗栗縣甜柿災損過半 苗栗縣長鍾東錦勘災爭取中央補助

據縣議員楊文昌指出，南庄鄉及泰安鄉所栽種的甜柿品種，多為日本富友種，少部分為次郎，富友種甜柿是在每年的6月間開花結實，今年6月甜柿開花時，遇見連續下雨，雨水中含有大量的氮素，富友種甜柿最怕這種雨水，因此，結出的小果紛紛紛落果，這是第一次災損。

楊文昌表示，近期甜柿果實生長至中果期，果農已替柿果上袋保護，月前連續2個颱風帶來豐沛雨量，雨水從葉部及根部進入果實，第二度造成落果及果實敗壞，多數甜柿果實就在套袋裡腐敗，落果情況更為嚴重。

苗栗縣政府農業處接獲南庄鄉及泰安鄉的農會及鄉公所反映，邀集農糧署及農改場及單位先後赴南庄鄉及泰安鄉等地勘災，農業處長陳樹義表示，全縣甜柿種植面積約有415公頃，其中南庄鄉栽種57公頃、泰安鄉有135公頃，經過勘災確認南庄鄉受災面積有30公頃、泰安鄉則有45公頃，都超過2成。

據出身泰安鄉的縣議員劉美蘭指出，部分泰安鄉的甜柿園落果數量高達5、6成以上，最嚴重的甚至有高達8成的損失率，據她了解，與泰安鄉南三村比鄰的台中市和平鄉摩天嶺的甜柿也受損嚴重，今年甜柿產量將會大減。

苗栗縣長鍾東錦22日親赴南庄鄉最偏遠的鹿場部落會勘甜柿災損，在了解受損狀況後，當場指示陳樹義要盡快協助受災果農申請農委會天然災損補助，每公頃將可獲10萬元現金補助。