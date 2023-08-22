現年74歲的泰國前總理戴克辛（22日）身穿深色西裝，繫著紅色領帶，搭乘私人飛機抵達曼谷廊曼機場，隨後在上午10點20分遭泰國警方帶至最高法院候審。最高法院裁定，戴克辛3項罪名成立，判處其共計8年有期徒刑。

戴克辛也是國會第2大黨為泰黨創黨人。戴克辛於1990年代踏入政壇，歷任泰國外交部長、內閣副總理、人民力量黨等職。1998年，戴克辛用家族資金創建泰愛泰黨，並出任黨主席，更在2001年2月的大選，以壓倒性優勢當選泰國第23任總理。他的泰愛泰黨在國會下議院500席中取得248席，擊敗保王派民主黨。

2005年大選，泰愛泰黨更贏得500個議會席次中的375席，成為泰國有史以來最輝煌的選舉成績，而戴克辛也成為泰國歷史上第一位任滿4年，並成功連任的民選總理。基層民眾，尤其以東北部、北部省份的農民都相當喜支持戴克辛，讓軍方及傳統保王派感受到了威脅。

再加上，政界盛傳戴克辛支持當時的王儲瓦吉拉隆功（即現在的泰國國王），讓不想讓瓦吉拉隆功繼位的傳統保王派更為忌憚，因為當時瓦吉拉隆功名聲不好且不受控，保王派更屬意讓公主詩琳通繼承大統。

就在此時，原本是戴克辛最忠實的支持者、出版業大亨林明達2005年12月突然指控戴克辛貪汙。林明達結合曼谷中產階級和保守派，打著「要為國王而戰」的口號，號召民眾出席反戴克辛集會，結果有逾4萬人響應參加，成為泰國近年來規模最大的示威活動之一，這項集會也是泰國「黃衫軍」的由來。

戴克辛家族2006年1月以19億美元，出售新集團（Shin Corporation）中49.6％的股份給新加坡淡馬錫控股公司，成為當時泰國史上成交金額最大的一筆公司交易。相關事件引發「黃衫軍」上街示威，要求戴克辛下台。

面對反對派連日不斷的聲音，戴克辛決定押下政治前途，宣布解散下議院，提前3年舉行選舉，但反對派人民民主聯盟揚言抵制此次大選。2006年4月的大選，泰愛泰黨雖取得61％的票數，讓戴克辛第3度當選，但是以曼谷為中心和南部的選民，部分響應反對派的呼籲，投下棄權票或廢票，使棄權票佔38％。有點「作繭自縛」的戴克辛與當時的泰國國王蒲美蓬見面，接受泰王的建議，宣布辭去總理一職，擔任看守總理，直至新任總理選出為止。

泰國樞密院、軍事將領等保守派開始策劃政變。2006年9月，泰國軍方聲稱戴克辛執政期間貪汙不絕、沒有能力領導國家，以此為由發動政變，而政變獲得泰國王室及軍方的支持。此次政變引發國際社會熱議，學者們普遍認為軍方此舉，直接讓泰國民主退回「政治石器時代」。

在戴克辛民選政府被推翻後，戴克辛開始流亡海外，戴克辛黨派成立「反獨裁民主聯盟」開展示威，更模擬黃衫軍戰術，組成「紅衫軍」。紅衫軍組織了多次大型反軍政府示威，2007年至2008年期間，親戴克辛的總理透過選舉上任，戴克辛更於2008年短暫返泰，重掌國會。

不過，林明達帶頭的黃衫軍仍示威不斷，除了舉行長達193天的抗議集會，更多次在國會前爆發衝突。泰國最高法院更於2008年對戴克辛的數項刑事指控維持原判，戴克辛夫婦隨後於2008年8月，在出席北京奧運會開幕式之後，轉飛倫敦，展開其長達15年的流亡生活。

戴克辛此次返泰，意味著他結束了歷時了15年的海外流亡生涯。不過，泰國最高法院近日宣布，戴克辛將入獄8年。最高法院表示，戴克辛各項罪名累計刑期為10年，實際服刑時間為8年。