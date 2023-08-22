光與影，是一體的兩面，有了影子的存在，才能襯托光之美。愛馬仕（HERMES）發表「光影遊戲」（Les jeux de l’ombre）系列高級珠寶，以光影的虛實對比，打造充滿創意的珠寶作品，充滿現代感的幾何構圖，讓光影對比更加凸顯，在深色寶石的襯托之下，彩色寶石和鑽石更添璀璨光芒。

愛馬仕「光影遊戲」系列珠寶，Triptyques lumiere戒指，以珠寶展現物件及其光影。（HERMES提供）

愛馬仕珠寶創意總監Pierre Hardy的珠寶作品向來充滿律動美感，今年是他為愛馬仕操刀的第七篇章高級珠寶，透過光影的律動與對比，賦予珠寶獨一無二的造型、線條，以及出乎意料的形態，「今年珠寶的獨到之處，在於展現了物件及其光影。是的！這就是反差的真義。任何物件，只要放在黑暗的背景前，都是美的。」

愛馬仕「光影遊戲」系列珠寶，MIROIR D’OMBRE項鍊的主石為枕形切割黃鑽，重達3克拉，約1637萬9000元。（HERMES提供）

例如Lueurs du jour系列戒指、耳環與項鍊，是以墨玉勾勒暗影。而在Ombres mobiles珠寶，影子則改以黑色鍛光鈦金屬與褐鑽呈現，更加烘托玫瑰金鑲鑽的主題，寶石似乎掙脫了影子，以漸變色調或單色的排列手法，綻放出繽紛耀目的光影。

愛馬仕「光影遊戲」系列珠寶，以馬鞭為靈感打造的FOUET OMBRE項鍊，約2172萬7000元。（HERMES提供

以疊影為設計主題的Miroir d’ombre項鍊，鑽石與彩寶彼此分離、平行對應，彷彿是照鏡子一般，讓兩個相同形狀的主題處於一種微妙的關係，釋放出動人魅力。而Chaine d’ombre項鍊，則以白鑽與黑色尖晶石、藍寶石打造錨鍊的鍊環，一小一大彼此呼應，鑽石鍊環彷彿懸浮在粉頸上，十分立體鮮活，這件作品的每顆寶石的排列都經過精細推敲，耗時7百小時鑲嵌、近2千小時的金銀工序才得以完成。

愛馬仕「光影遊戲」系列珠寶，Triptyques lumiere戒指，約401萬2000元。 （HERMES提供）

愛馬仕「光影遊戲」系列珠寶，CHAINES D’OMBRE胸針，約317萬6000元。 （HERMES提供）

新作的另一個驚喜，是採用寶石原石打造的戒指。Pierre Hardy指出，他曾拜訪某位寶石切割商，當他用手機的手電筒照鑽石和碧璽的原石時，看到寶石周圍投射出了獨特形狀的美麗光線，這讓他有了採用原石打造珠寶的想法，他簡單勾勒了寶石投射的光影，並將彩色寶石鋪鑲其上，重現寶石原石投射出美麗光彩的自然奇觀。