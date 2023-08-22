七夕情人節，移民署臺北市服務站教導學員們製作永恆乾燥花相框，將心意放進其中。（移民署提供）

從小在上海長大的小鑫，經過多年努力，原本在外灘知名飯店當主管，因緣際會認識到上海跑業務的台灣先生，兩人交往3年後，決定在2017年結婚，小鑫也毅然離職，帶著1只行李箱就來到台灣，移民署在七夕情人節邀請小鑫，一起分享她和先生的浪漫往事。

小鑫表示她是土生土長的上海人，一路求學、工作都算順利，2013年從事藥材買賣的先生，因為業務來到上海，並且租用她們飯店開會，兩人因緣際會就此認識。

不過雖然留下聯絡方式，後來有人換手機，微信號也變更，互有好感的兩人就此失聯，一直到1年後他們又偶然在工作場合相遇，2人相信這就是緣份，重新聯絡之後，先生把握外派上海的機會約她碰面，2人約會時發現因為工作性質相似，很多價值觀跟想法都很合拍，最後也順利展開遠距離的交往。

3年後先生表示想回台灣發展，一度讓小鑫非常猶豫，但個性活潑、外向的她沒有考慮很久，最後辭職跟著先生來台，一晃眼就是5年過去，2人現在還沒有小孩，但感情一直都非常甜蜜。

小鑫笑著說先生跟自己都是工作優先的性格，她自己並沒有過節慶的習慣，所以最幸福的時光，便是與先生舒服地待在家，躺在沙發上聊天、吃爆米花，旁邊躺著愛貓一起看電影。

但她與先生也有約定，每年要解鎖一個新的技能，夫妻兩人一路走來，陸續學會打羽毛球、游泳，今年9月要跟先生去學潛水，創造共同回憶、一齊攜手成長，小鑫認為，結婚就像生活多了1位夥伴，無論有沒有過節慶，每天記得向對方表達愛意。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯也祝福新住民朋友七夕情人節快樂，另表示為瞭解在台新住民相關生活狀況及服務需求，將於112年6月至10月間，辦理「2023年新住民生活需求調查」。呼籲受訪戶配合調查訪問，所蒐集的資料僅供統計分析，研究成果將作為政府推動各項新住民服務措施的參考。