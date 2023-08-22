疫情之後民眾出遊熱潮，桃園市觀光旅遊局開發大漢溪沿線觀光潛能景點，積極規畫「大龍門觀光廊帶」，將投入資源展開調查，並與在地旅宿業者合作，期盼串聯大溪、龍潭、石門天然美景與人文風光推出遊程，另外結合交通路線配套，強化區域觀光行銷，爭取更多國內外觀光客。

觀旅局長周柏吟說，大龍門觀光廊帶計畫兌現市長張善政選前政見，推廣桃園市觀光不再炒短線，而是要以永續經營與累積價值的角度去執行，大漢溪沿線的大溪、龍潭與石門，是先人開墾路線形成的聚落，更是在地重要觀光區域，近期將展開在地踏查與研究，希望整合這3區的觀光資源，強化景點主題串聯，最快將在今年底會有初步結果，將規畫出更多元及可玩性高的相關遊程。

他也說，在石門地區將與北區水資源局持續合作，除了現有的石門水庫觀光遊湖外，將討論是否有限度的開發其他水上遊憩活動。另外，桃園民宿管家學校在復興、大溪、龍潭區設立駐地工作站，協助民眾申設或解決經營民宿上的困難，發現龍潭民眾今年參與說明會特別踴躍，有40多人參與，是以往的3倍之多，顯示民眾對於在地觀光前景也相當看好。

周柏吟表示，龍潭是具有潛在觀光資源的地方，無論是客家文化、山林資源、埤塘生態、傳統信仰的廟宇及客家美食等，都是值得串連推廣的遊程，現今有許多國際旅客及自由行背包客喜歡透過住宿的型態認識在地文化，透過不同類型獨具特色的住宿體驗，會讓更多觀光客將目光聚焦在大龍門觀光廊帶。