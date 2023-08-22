近期屏東監理站查獲車城鄉有民眾違規開白牌車從客運候車亭載遊客到海生館，1人收費50元。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

暑假期間，屏東監理站會同警方積極稽查白牌車違規載客營業，近期查獲車城鄉有民眾違規開白牌車從客運候車亭載遊客到海生館，1人收費50元，相對之下，白牌車違規營業可開罰司機10萬罰鍰，並吊扣駕照、牌照4個月，堪稱得不償失，為此，監理站再次呼籲民眾勿以身試法。

屏東監理站站長羅振瑞表示，「白牌車」依規定不得違規載客營業，但近期發現車城鄉有白牌車違規載客營業，以1人50元從客運候車亭接遊客到海生館，因小失大將面臨重罰及扣牌扣照得不償失。

羅振瑞指出，經營者將面對違反公路法規定開單舉發，除了處罰司機10萬元罰鍰及吊扣駕照4個月外，違規車輛同時也裁處吊扣牌照4個月，呼籲民眾切勿以身試法。

羅振瑞也提醒民眾，搭白牌車一旦發生交通事故造成傷亡，理賠也會求償無門，因此為了自身權益，請民眾搭車時選擇合法營業小客車或客運車。

屏東監理站強調，取締白牌車違規營業一直是監理機關的重點工作，除持續不定時、不定點於違規熱點進行稽查外，民眾也可檢舉違法業者或民眾，共同打擊不法，以保障合法業者權益及維護民眾乘車安全。