暑假期間，屏東監理站會同警方積極稽查白牌車違規載客營業，近期查獲車城鄉有民眾違規開白牌車從客運候車亭載遊客到海生館，1人收費50元，相對之下，白牌車違規營業可開罰司機10萬罰鍰，並吊扣駕照、牌照4個月，堪稱得不償失，為此，監理站再次呼籲民眾勿以身試法。
屏東監理站站長羅振瑞表示，「白牌車」依規定不得違規載客營業，但近期發現車城鄉有白牌車違規載客營業，以1人50元從客運候車亭接遊客到海生館，因小失大將面臨重罰及扣牌扣照得不償失。
羅振瑞指出，經營者將面對違反公路法規定開單舉發，除了處罰司機10萬元罰鍰及吊扣駕照4個月外，違規車輛同時也裁處吊扣牌照4個月，呼籲民眾切勿以身試法。
羅振瑞也提醒民眾，搭白牌車一旦發生交通事故造成傷亡，理賠也會求償無門，因此為了自身權益，請民眾搭車時選擇合法營業小客車或客運車。
屏東監理站強調，取締白牌車違規營業一直是監理機關的重點工作，除持續不定時、不定點於違規熱點進行稽查外，民眾也可檢舉違法業者或民眾，共同打擊不法，以保障合法業者權益及維護民眾乘車安全。
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