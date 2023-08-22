成為一位母親後，林志玲更深刻感受到愛與付出的重要。（志玲姊姊慈善基金會提供）

「第一名模」林志玲與「國民姊夫」AKIRA結婚育子後，生活重心專注在照顧家庭上面，儘管已鮮少出現在螢光幕前，志玲姊姊還是沒有忘記每年都會發行的慈善年曆，前些時候，志玲姊姊就已經破題告訴大家：「專注家庭很重要，但姊姊我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」再次宣布並沒有要退休。

2024志玲姊姊慈善年曆的主題是「熱情工作．熱愛生活」，切合大家在經歷前幾年居家自主防疫、減少社交接觸的日子，終於迎來回歸正常的生活與工作模式，更讓人深刻體會「活在當下」的意義，不要花無謂的時間在不需在乎的瑣碎情緒上，多花一點時間陪伴你所愛的人、努力在工作上尋得自己的定位。

成為一位母親後，志玲姊姊更深刻感受到原來所謂的愛與付出，永遠可以比自己想像的多更多，表示在公益的這條路上，每一個人都可以盡自己的一份力量，去幫助社會角落中更需要幫助的弱勢朋友，因為有愛，讓希望無限大。

志玲姊姊慈善基金會自2011年成立至今，累積資助的大小朋友已超過數10萬人次受益，並獲得台北市社會局頒發社福單位優等獎狀，捐助成果有目共睹。往後將持續協助發展遲緩兒童的早期療育學習經費及醫療設備、支持弱勢地區學童的學習圓夢計畫、認養原住民兒童舞樂文化傳習計畫、提供獨居長者生活物資關懷以及關注兒童教育、守護兒童心理健康。