GESA之更名呼應SEMI連結「創能、儲能、節能和智慧系統整合」等四大產業供應鏈之初衷，旗下企業會員完整涵蓋綠色能源生態系統，且高度整合太陽能、風力發電、智慧儲能與電網三大綠能供應鏈。為因應淨零永續之世界潮流以及產業需求，GESA將更積極納入淨零減碳範疇以及解決方案提供者，協助產業加速轉型，落實淨零解方及目標。

SEMI長期致力於推動綠能暨永續產業的發展，並廣納眾多對綠能有高度需求的半導體價值鏈企業會員，致力於整合綠能供應鏈上供、需雙方之間的能量，成為綠能技術及創新的領先者。同時，也能更精準地洞察市場趨勢和需求，以確保企業會員能夠在科技演進以及淨零轉型的浪潮中把握絕佳機會，引領台灣站上國際供應鏈之關鍵地位，並為全球永續發展帶來貢獻。

SEMI自2008年在台灣成「SEMI能源產業部」以來，持續深耕綠能暨永續領域超過十餘年，除經營太陽能、風能、儲能等產業委員會外，更成立政策倡議委員會，邀集國內外企業領袖群策群力，厚植台灣國際競爭力之動能。而今，隨著「SEMI能源產業部」正式更名為「GESA綠能暨永續發展聯盟」，原轄下之所有委員會將持續探討產業策略方針，強化台灣能源產業優勢，並且呼應從國家到企業淨零轉型之殷切需求，助力產業實踐永續發展之共同目標。

太陽光電委員會主席暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞表示：「完善地面型與屋頂型太陽光電的空間規劃，以及維持穩定的躉購費率與合理的自願性產品驗證(VPC)政策，將是台灣太陽光電持續發展的重要基石。為實現政策與產業的接軌，我們已連續4年發布《太陽光電公共政策建言書》以促進綠色能源產業發展。而GESA的整合升級，將能更有效統籌各委員會資源，推動產業從線性經濟升級為循環經濟，實現永續發展價值。」

風能產業委員會主席暨沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示：「台灣的離岸風電產業正處於一個轉捩點，未來數年的發展對台灣能否維持亞太領先地位至關重要。透過SEMI與GESA各委員的連結，期望我們能攜手各界合作，克服供應鏈、投融資、綠電交易、基礎建設、社會溝通等挑戰，確保離岸風電維持成長動能，以支持綠色能源開發和基礎建設長期發展，促使台灣實現淨零目標。」

智慧儲能委員會主席暨台達電子能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示：「我們積極推動儲能產業發展條例的制定，為儲能產業建立穩定、制度化且永續發展的環境。我們也堅信儲能與綠色能源的整合應用，將大幅提升電網韌性，加速永續進程。此外，透過與配套產業和機構的合作，能打造一個具有國際競爭力的儲能生態系統，推動台灣儲能產業從台灣走向國際。」