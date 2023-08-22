對尼日政變領導人蒂亞尼所提最長3年恢復民主的主張，西非經濟共同體（ECOWAS）表示拒絕；與此同時，尼日的幾個鄰國正考量是否採取軍事行動。

尼日軍方上月推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）政府，西非經濟共同體揚言，不惜動用武力，讓民選總統貝佐姆復位。

西非經濟共同體人員最近訪問尼日，試圖為外交途徑解決問題做最後的努力；隨後蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）於19日宣布，將延遲恢復尼日的文官統治。

西非經濟共同體政治、和平與安全事務專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示，3年過渡期的提議是個「笑話」，並說西非集團「永遠不會接受」。

穆薩在半島電視台（Al Jazeera）今天播出的採訪中說：「我們希望盡快恢復尼日的憲政秩序。」

他警告說：「（對尼日）採取軍事行動並非不可能。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120822