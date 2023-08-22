彰化縣社頭鄉清水岩寺將舉辦為期5天的中元普度法會，特別的是，前陣子在清水岩寺附近山區發生宮廟任意放生鳥類，造成數百隻鵪鶉慘死的離譜事件，清水岩寺基於眾生平等，萬物皆有靈，也為這些無辜的鳥類在法會中設立牌位超度。

陳慶福表示，萬物皆有靈，除超度因放生枉死的鵪鶉外，還曾有婦人為螞蟻設立牌位，該婦人是清水岩寺的信眾，她以往因家中的食物吸引大量的螞蟻，曾以火攻或噴灑殺蟲劑方法撲滅蟻害，接觸佛法後，對過去殺生行為感到不安，所以才想為螞蟻設立牌位超度。

清水岩寺的「梁皇超度消災」中元普度法會從8月24日至28日止，共為期5天，今年登記超度的人數暴增，已有近萬人登記，其中「亡者托夢」的超度件數也明顯增加，其中更有為數不少的新住民受到已故親人托夢，特地來報名參加中元超度法會，還有幼兒園為了幼童在校平安，要求超度地基主。

讓廟方印象深刻的是，有1名無神論的政治人物也來報名要超度2名助理，一問之下才知道原來是其有2名助理染疫身亡，希望能透過法會超度，離苦得樂。

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