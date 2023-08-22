為確保戲水民眾的安全，和平島地質公園要求進場民眾必須要穿著安全浮具。（張志康攝）

和平島地質公園戲水場域，每天會有5到9名專業救生員，並以視線重疊方式，注意場內民眾的安全。（張志康攝）

近日基隆北海岸地區頻傳溺水事件，基隆市和平島公園業者宏岳國際22日受訪時表示，自2018年團隊接手後，將園區戲水安全列為最高的安全準則，6年來保持零死亡紀錄，讓民眾能夠安心、放心地在這裡戲水。

入夏以來，基隆北海岸及東北角等海域，發生多起溺水意外，尤其日前在大武崙沙灘一日之間發生3起溺水意外，釀成3人死亡，更讓民眾擔心不已。不過，基隆市和平島公園自2018年由宏岳國際接手經營以來，6年來都沒有發生死亡意外。

宏岳國際協理黃偉豪表示，公園內附設4類型戲水池，一直以來備受遊客喜愛，因天然海岸戲水池容易溼滑且水深潛藏危機，現場四周除林立安全須知告示外，更加強於準備下水區之地面設置安全告示。

除了告示外，和平島公園的戲水區也參考國外，夏季每天有5到9名不等的救生員，以視線重疊的方式，注意水域的每個角落及觀察每位下水民眾之水性。和平島地質公園救生總教練孫國昌指出，救生員除須持有合格救生證照，園方也會在每年5月和11月舉辦教育訓練，以過往的救溺事件錄影作為案例，指導新進救生員。

此外，除所有泳池會配有合格救生員外，救生員所在位置目視範圍也會加以重疊，另安排救生員走動式巡視，人潮眾多時段也會增派救生員，確保泳客安全。

基隆市議會議長童子瑋表示，大武崙沙灘重新開放後，建議增設「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），可以為後續救援爭取時間。

對此，和平島公園園區除定期舉辦CPR＋AED訓練外，園區內也在遊客中心一樓、售票亭、救生站配置3處AED設備，並定期進行AED周邊耗材更新及保養，以確保關鍵時間能準確派上用場。

黃偉豪指出，和平島地質公園於去年底成功取得「環境教育設施場所」認證，公園水池內可以邊戲水、邊觀察池內自然生態，享受與海洋生物共游樂趣。也呼籲民眾別忘尊重大自然，愛護大自然，進而達到環境教育之目的。