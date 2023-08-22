七夕，是專屬情人的浪漫節日，美食餐酒及浪漫花藝是不可或缺的元素，兩家由高市府青年局支持的青創品牌，以美食餐酒及浪漫花藝為七夕星空綴上粉紅泡泡。鹽埕區「鸚鵡螺餐酒館」用餐時接吻並打卡，便可獲得特殊調酒一杯；而位在文化中心附近的「花ㄔ了女孩」花藝工作室則推出可保存30年以上的水晶玫瑰花送給情人。百年老屋和永恆玫瑰見證愛情的忠貞不渝。

「鸚鵡螺餐酒館」是鹽埕區百年老屋改建，店內裝潢使用大量金屬元素，混搭風格形成獨特氛圍。（圖片來源：鸚鵡螺餐酒館提供）

「鸚鵡螺精釀生啤酒餐酒館」是高雄市鹽埕區百年老屋改造的處所，負責人薛憲修、林哲瑩對品牌命名有其深刻見解，「鸚鵡螺是挺過了恐龍滅絕的活化石，生命力頑強，也是法國經典蒸汽龐克小說《海底兩萬哩》中的潛水艇」，這兩個意義與他們熱愛的海洋意象一致，因此他們選擇保留了老屋的磨石子地板、實木扶手和舊時古典格局，加入潛水艇的概念，運用大量金屬元素打造出現有的獨特氛圍，讓百年迴廊彷彿穿越時光的隧道，展開了最美的風景。

鸚鵡螺餐酒館有全台少見、口味豐富的新鮮精釀生啤酒，還有來自世界各地不同品牌的啤酒瓶所構築而成的啤酒牆，餐點包含義法料理、美式漢堡、創意小食等品項多元，可搭配各式酒品享用。鸚鵡螺同時身兼展演空間，每周五晚間固定有現場喜劇演出和即興劇，還有不定期拉丁舞會、街舞比賽及音樂表演，是高雄藝文活動最熱絡的據點之一。

「鸚鵡螺餐酒館」有壯觀的啤酒牆，是網友打卡熱點。（圖片來源：鸚鵡螺餐酒館提供）

兩位青年負責人曾任職於外商公司、在泰國普吉島共創青年旅館，後因疫情爆發返台，帶著海外所見所聞回到故鄉，創立與眾不同的在地餐酒館品牌。薛憲修感觸疫情帶給餐飲業的衝擊，表示幸好有青年局的青創補助，讓他們在草創時期的周轉空間更寬裕，可以像堅毅生存在地球上的鸚鵡螺，挺過有如恐龍滅絕般的危機。今天七夕，鸚鵡螺也特別推出情人優惠，至8月底前情侶來店接吻並打卡就送特殊調酒一杯。

另外位於苓雅區文化中心附近的「花ㄔ了女孩．手作美學」是一間專注於不凋花花藝及手作課程的工作室，創辦人Icing為日本「AUBE不凋花協會」認證講師，提供客製化的服務，消費者可於社群平台IG及LINE@線上選花，從包裝、緞帶到提袋都可以自行搭配；近期手作課程更是全台開課，透過一根銅線開啟學員的花藝美感。七夕Icing也特別推出風靡日本沾浸藝術的水晶玫瑰花，清澈透亮的花瓣在燈光下波光粼粼，保存期限達30年以上，十分適合用來見證愛情的永恆。

今年七夕「鸚鵡螺餐酒館」推出特別優惠，8月底前情侶來店打卡並接吻，便可獲得特殊調酒一杯。（圖片來源：鸚鵡螺餐酒館提供）

Icing說自己「因為喜歡，所以想時時刻刻和這些花草接觸，也因為真的好喜歡，才能在重重困難裡堅持自己的信念努力前行。」她原本在市集擺小攤，到現在擁有實體店面，非常感謝青年局青創補助在租金方面的協助，讓她得以建構一個遮風避雨的築夢地，希望繼續把療癒且美麗的事物帶給大家。

高雄市青年局局長張以理表示，為了鼓勵年輕人留鄉發展事業，兼顧理想、愛情與麵包，青年局持續開辦各類型創業輔導活動，歡迎有志加入青創行列的青年朋友持續關注「高雄市政府青年局」官網，即時掌握最新消息。

「花ㄔ了女孩」的花藝飾品課程，老師指導學員透過一根銅線開啟手作的花花世界。（圖片來源：取自「花ㄔ了女孩」臉書粉專）

「花ㄔ了女孩」七夕情人節推出以風靡日本的水晶玫瑰花，象徵愛情永誌不渝。（圖片來源：取自「花ㄔ了女孩」臉書粉專）

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