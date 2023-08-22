大陸海關總署昨日宣布台灣芒果因檢出病蟲害，昨起已暫停輸入大陸，回頭看海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的早收清單，其實大宗農產品已經被禁得差不多。學者表示，台灣的農產品外銷除了應開發高價值市場外，也應立法保護優勢農業技術，否則10年內東南亞鄰國恐超車台灣，假如未來ECFA讓利都取消，台灣在高關稅下的競爭力將會非常不樂觀。

當時簽訂ECFA時，中國大陸則給予台灣18個稅項農漁產品零關稅優惠，將於2年內分3階段降至零，農產品包括文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉；漁產品包含石斑魚、烏魚、石斑、鰺魚、旗魚、秋刀魚、午仔魚、虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等，以及其他未列名動物產品如甲魚蛋等。

台大農經系主任張宏浩表示，從農產品的品質來看，台灣是具備優勢，農試所開發的品種品項也可以調整甜度，但問題是要賣到符合其價值的價位。

舉例來說，台灣面對周遭國家太多的價格競爭，東南亞許多水果的價差和台灣比差了一倍，如果台灣的水果賣到東南亞，價格會差到40-50％。台灣的水果外銷量其實並不大，應該開發如日本等高價值市場，日本消費價格高，但相對日本的檢疫相當嚴格。

張宏浩說，農業部應該盤點各國的檢疫條件，重點必須讓生產者知道，生產者可以從各國檢疫標準來自行判定相關風險，台灣要符合他國防疫要求不是做不到，但要加強教育和宣導，防疫標準應該是透明公開，農民才有所遵循。

針對台灣的外銷優勢，張宏浩指出，東南亞國家農貿在10年內將會發展起來，農業的兩大重點不外乎技術與生產成本，東南亞勞動力便宜加上土地多，確實有可能逐步取代台灣的農業優勢；政府應思考並盤點如何在技轉方面立定相關法規，藉此來保護台灣優勢的農業生產技術，「技術共享沒有錯，但要保護專利」。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系系主任兼所長徐世勳表示，假如未來兩岸ECFA大陸的片面讓利(水果免關稅)全部取消，相對和大陸、日本、韓國與東南亞已簽訂的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)免稅，台灣水果賣到大陸、日本、韓國還要繳交高額的關稅，將嚴重影響台灣水果的出口競爭力，除非我政府再祭出高額出口補貼；若再加上很多水果大陸自己都已有生產了，可預期的是，台灣水果出口到大陸將幾無競爭優勢。