明天是823砲戰紀念日，國民黨2024總統參選人侯友宜今（22）日前往金門表達關心，並公布多項金門與兩岸的政策。針對蓋不蓋金廈大橋一事，侯友宜說若他當選總統，一定會支持金門人的決定，並努力把金廈和平大橋變成兩岸最重要的和平指標。
侯友宜今日前往金門，在國民黨立委陳玉珍、金門前縣長楊鎮浯、馬祖立委陳雪生等人的陪同下發表和平宣言，並追思逝去的國軍將士們，感謝他們的付出與奉獻。
侯友宜認為，金門特殊的地理位置，在兩岸發展上有相當關鍵的地位，主張在金門推動兩岸經貿示範區，讓台灣經濟穩定，兩岸也可以沒有戰爭的走下去。
而被問到金廈大橋一事，侯友宜則強調，若他當選總統，將會支持金門人的決定，若公投結果是要蓋金廈大橋，那他會以法律為根據、在兩岸對等尊嚴的狀況下恢復協商，並在國安無虞的情況下來推動此事，「只要金門人決定要興建，我一定支持，一定全力把它貫徹，而且在建構兩岸和平的基礎上，把這個金廈和平大橋變成兩岸最重要的和平指標！」
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