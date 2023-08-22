新竹縣全縣自來水普及率90.8％，縣府對平地鄉鎮偏遠地區，向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」，獲經濟部水利署核定補助4742萬餘元，在芎林鄉、關西鎮等9處進行自來水延管工程，後續由水公司發包執行。

縣府產業發展處長陳偉志表示，2021年全縣自來水普及率為89.81％，到去年底已提升為90.8％，新增自來水用戶6133戶，縣長楊文科相當重視縣內尚無自來水地區鄉親需求，指示持續提報其他地區的延管工程，讓鄉親都能有自來水可使用。

經濟部水利署日前陸續核定補助新竹縣112年「無自來水地區供水改善計畫」4742萬餘元工程經費，針對關西鎮北山里和南山里、竹北市聯興里和溪洲里、湖口鄉中勢村及和興村、竹東鎮東峰路與上館里、芎林鄉石潭村下竹林別莊、峨眉鄉富興村等9處無自來水地區，施作自來水延管工程，將有213戶受益。

其中，芎林鄉去年自來水普及率為88.28％，新增自來水用戶310戶，石潭村下竹林別莊為上周通過中央核定自來水延管工程經費1021萬元，受益戶有70戶，是縣議員鄭昱芸從2019年起積極為居民奔走，協調解決用地問題，立委林為洲也陪同產發處到水利署拜會爭取經費。

石潭村長邱創桂表示，下竹林別莊因地勢較高無自來水，社區居民長久以來都使用地下水，10多年前水質、水量開始不穩，加裝濾水設備也無法改善，生活用水需仰賴買水或載運山泉水，非常不便，居民聽說自來水管將延管至社區，感到很開心。

陳偉志強調，將會持續向經濟部水利提報縣內無自來水延管申請案件，解決民生用水問題，逐步提升自來水普及率。