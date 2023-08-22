新北市淡水某公寓今（22）日發生死亡案件，1名55歲賴姓男子被房東發現陳屍在租屋處床上，遺體已經發黑腫脹，警方到場採證後初步排除無外力介入，死者胞妹因在國外無法取得聯繫，國內亦無其他家屬，警方後續將依規定報請司法相驗。

據了解，賴男的房東今日上午10時許，要通知賴男安裝住警器，不料才到門口就聞到屍臭味，因此立即報案通知派出所及消防隊到場協助破門，結果發現賴男已經躺在床上死亡多時，遺體早已發黑腫脹，不過警方在現場勘查採證後，初步確認沒有外力介入。