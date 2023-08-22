國民黨立院黨團今再召開記者會，痛批「綠友友」靠綠電賺大錢。（實習記者張名杰攝）

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟被爆擔任雲豹能源等19家能源公司董事長，獲利之高引發外界質疑，國民黨立院黨團今再召開記者會，痛批「綠友友」靠綠電賺大錢。國民黨立委吳怡玎表示，雲豹能源有高毛利率就是因為「獨佔」，儲能電力收購價格一度9.68元，吃虧的是台電和納稅人的荷包；國民黨立委王鴻薇也指出，儲能裝置7家公司得標，得標最多的公司代表人就是民進黨總統參選人賴清德的好友沈尚弘，民進黨「非核家園」除了讓台灣缺電，也讓政商關係雄厚的人賺到飽。

吳怡玎表示，太陽光電是一個相對成熟的技術產業，重點在於案場。太陽光電案場1MW建置成本3000萬元，一年可發電110至120萬度，若以每度電4元來算，收購不到7年就可以回本；若以10年攤提，毛利率在30％。而根據雲豹能源財報，毛利率約在20％上下，能有如此高的毛利率，某種程度就是「獨佔」。

吳怡玎點出，雲豹能源有「地頭蛇」負責「圈地」，再跟台電談躉售價格。縱使回歸到自由市場競標，但經濟部能源局，還是以躉售方式計算每度電的費用。為此她質疑，政府為何幫光電業者的利潤算到穩賺不賠？如果台電不用躉售，直接將這些電放到「綠能憑證交易平台」，讓市場決定價格，也可讓經濟弱勢選擇不用較貴的綠電，台電為何不讓市場來決定價格？

吳怡玎指出，不只有太陽光電板，儲能系統也牽扯到饋線。而雲豹能源搶下許多饋線，台電以每度9.68元購買儲電，由於饋線是有限資源，掌握廠商就這麼幾家公司，即便是放到自由市場競標，價格能趨近市場、符合台灣民眾荷包可負擔的價格嗎？

吳怡玎批，民進黨政府設計一套非常完整的遊戲規則，讓關係良好的人可以參與其中，整個企業完全不會虧錢，不用承擔任何商業風險，一路賺到飽，吃虧的是台電和納稅人的荷包而已。

王鴻薇表示，台電最新資料顯示，核能發電成本大概在1.5塊，再生能源包含風電的發電成本是7塊，太陽能光電是4.84塊，可是現在加了儲能裝置一度電逼近10塊錢，這到底是什麼樣的暴利？價格簡直嚇死人，如果不靠政府拿納稅人的錢去救，台電當然會倒閉。但納稅人還要再拿錢出來繼續救嗎？最後倒楣的不就是所有國人。

王鴻薇說，根據經濟部能源局公文，儲能裝置有7家公司得標，其中一家恩富資本太陽能股份有限公司的負責人，就是昨天請辭的賴勁麟，另一家得標單位最多每單位23.3瓩的是志光能源股份有限公司，公司代表人是沈尚弘。

王鴻薇指出，志光能源背後大股東，是台南一家老牌電纜公司「大亞電纜公司」，在媒體眼中，沈尚弘被稱為是賴清德老友，而堂兄弟沈尚邦也跟賴清德非常熟。沈尚邦是大亞電纜負責人之一，賴清德曾親自出席大亞電纜65周年慶，並參加大亞集團所主辦的藝術展，沈尚邦、沈尚宏全程陪同，加上蔡英文總統也曾參訪過大亞集團，賴清德也陪同出席，由此可見大亞集團與蔡英文、賴清德關係深厚。

王鴻薇嘆，民進黨在發展再生能源過程中獲取多少暴利，有多少是跟民進黨關係深厚、有淵源的綠友友們，在風電、在太陽光電，國民黨團會一一追蹤下去，讓國人看清楚，民進黨死守非核家園的背後，除了給台灣帶來缺電、電價大幅上漲的惡果，也讓與民進黨政商關係雄厚的人賺到飽。

媒體詢問，賴勁麟辭去雲豹董事長，是不是要止血賴品妤的選情？吳怡玎回應，外界都認為是想止血，但眼睛雪亮的選民都知道這樣是不夠的，大家關心的是錢，不是董事長這職位而已；王鴻薇也補充，不只是賴勁麟，請辭的還有李退之，李退之就是賴清德大弟子，李退之沒有光電的背景，但只要對賴清德選情有負面衝擊時，便立刻切割，就是在救賴品妤及賴清德的選情。