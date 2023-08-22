台北市敦化國中弦樂團、私立復興實驗高中弦樂團及國小部合唱團今年7月初參加維也納國際青少年音樂節，皆榮獲金獎殊榮。今日與台北市長蔣萬安見面，並在北市府獻唱「Why We Sing」。有學生分享，能在國際舞台上表演相當興奮，尤其知道獲得第一名當下，大家又跳又叫，感受到過去努力一切都值得。

維也納國際青少年音樂節是歐洲規模最大的青少年音樂節，今年共30隻各國隊伍參賽。敦化國中弦樂團透過「阿里山之歌」、私立復興實驗高中弦樂團以國旗歌融合四季紅、雨夜花等台灣特色曲目表演，以及其國小部合唱團皆奪得金獎。

蔣萬安表示，這次學校改編台灣歌謠，讓全世界聽到，加深對台灣的印象，也要感謝學生為台北市爭取榮耀，期許同學持續努力，朝夢想邁進。

敦化國中弦樂團團員陳昱翔分享，很榮幸能在許多知名演奏家表演的金色大廳參賽，尤其來自世界各國觀眾給他們的掌聲，令大家非常感動，也成功地用音樂向世界宣揚台灣，期許大家未來表現越來越好，以迎接新團員。

復興實驗高中國中部弦樂團團員譚廷玉說，雖然大家會擔心表演出錯，但只要一想到能在國際舞台表演，就感到很興奮，看見台下的評審與觀眾，反而更有自信，這次比賽各國相互學習、觀摩，令自己感覺有如參加「音樂聯合國」。

林哲寬則表示，雖然賽前感到有點緊張，但同儕自信及專注的眼神，成功讓他放心許多，特別是廳內響起國旗歌旋律，感受到他們正在國際舞台做音樂外交，實在非常感動。

復興實驗高中國小部合唱團團員陳弈潔表示，在比賽前，他們平均一天練習4小時，來記熟歌詞與歌曲節拍，沒想到自己正式上台前突然發燒，所幸吃藥後好上許多，也因為平時練習紮實，大家才能在台上自信地放開唱，得知榮獲第一名當下，大家開心地尖叫，感覺過去的努力都值得。