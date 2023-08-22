亞特蘭大勇士目前以237支全壘打領先大聯盟，遙遙領先第2名道奇（194轟）以及美聯全壘打王大谷翔平坐鎮的天使（184轟）。22日對戰大都會，歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出雙響炮，成為勇士今年第5位達陣25轟的打者，這也是隊史新紀錄。
大聯盟單季最多轟紀錄是雙城在2019年寫下的307轟，該季雙城有多達6位球員達陣25轟，先發打線也才9人，幾乎每一棒都是重砲手。另還有2003年紅襪，陣中有「老爹」歐尼茲（David Ortiz）、曼尼拉米瑞茲（ Manny Ramirez）等名將，紅襪與雙城是至今唯二達到6人25轟的球隊。
勇士的5人「轟炸小隊」包括國聯全壘打王歐森（Matt Olson，43轟）、萊利（Austin Riley，29轟）、歐比斯（Ozzie Albies，28轟）、小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，28轟）以及26轟的歐蘇納。
此外2019年雙城獨有的紀錄是「5人達陣30轟」，勇士本季很有機會追平，陣中還有一位20轟的捕手墨菲（Sean Murphy）可能追上來。
天使雖然戰績不佳，全壘打卻是美聯最多的184轟，主要是大谷翔平一人就貢獻43轟，受傷缺陣很久的「神鱒」卓奧特（Mike Trout）也有18轟，另有瑞福洛（Hunter Renfroe）18轟、祖瑞（Brandon Drury）17轟。
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