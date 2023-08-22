對於高雄市燕巢區橫山段377地號旁巷道土地因為土地買賣引起糾紛，還要等待法院判決。（本報資料照片）

高雄市燕巢區橫山段377地號旁巷道因為土地易主，新地主打算重新整理，導致住戶80歲陳先生無路可通行，飼料也無法運到牧場。民進黨高雄市議員李喬如今（22）日為民發聲，指燕巢區公所不作為。燕巢區公所對此沒有正面回應，但據記者了解，這是一場土地買賣導致的糾紛，還有待陳先生與新地主協商「過路費」。

一輛挖土機今天上午到橫山段377地號旁巷道施工，民眾抗議未果。李喬如說，這條農用既成道路在地政局空照圖己存在，此道路是前縣長余陳月英開闢，行之有年，原地主同意才有今天道路存在，即便現在新地主買賣均要概括承受既成農用道路的事實，就算進入司法程序，也不得破壞區公所鋪設水泥，此涉及妨害自由強制罪，導致當地居民陳先生等人無法通行，牛隻無草可吃。

陳先生受訪表示，他住在這裡50年了，此處雖然屬於私有地，但之前的地主大方地讓民眾通行。不過，隨著土地買賣，新地主想要重新開發，還說要收他一年20萬元的租金。

陳先生之前有跟燕巢區公所聯繫過，但區公所人員對此並沒有積極回應。陳先生對此相當無奈，痛批「政府無能」，且他已經80歲了，恐怕得被迫搬家，但也不知道要搬去哪裡。

由於此事已經進入司法程序，燕巢區公所對此沒有正面回應。且對於此處是否為「既成道路」，高市府工務局也無權判定。據記者了解，此事件的起因是家族之間的相處問題，過去因為家族成員相處融洽，所以沒有路權與過路費的問題。但隨著土地易主，這問題也浮上檯面，區公所也不便介入。

對於陳先生控訴新地主要對他收取一年20萬元的租金，橋頭地院對此認為金額太高，將再舉行協調會，並建議雙方一次性地付給50萬元以下的通行費用。目前此案還得等待法院的判決。