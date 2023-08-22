快要9月了，流感疫情還在升溫！疾病管制署表示，國內上周新增8例流感死亡個案，另有37例重症病例，其中一名1歲女童先是食慾差、活動力降，2天後開始發燒、嘔吐、昏睡，送醫診斷為H1N1併發腦炎，為本流感季以來年齡最小的重症個案。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周門急診類流感就診為7萬4130人次，呈現上升情況。流感併發重症通報病例方面，上周新增37例，年齡從未滿10歲到90多歲之間，多數個案未接種本季流感疫苗，感染型別以A型H1N1為主，占26例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周併發8例流感死亡個案，年齡介於50多歲80多歲，皆有慢性病史，其中7例未接種疫苗，從發病到死亡平均經過2到3周，都是因為感染後併發肺炎，造成呼吸衰竭或休克而死亡。

另外，上周新增1例兒童重症個案。林詠青說，該個案為1歲女童，是本流感季最小的重症個案，無潛在疾病、未接種疫苗；8月上旬食慾差、活動力下降，2天候發燒、嘔吐、昏睡，家人送至急診，確認為A型流感H1N1，有併發腦炎，經治療病況改善，日前已出院返家。

疾管署發言人曾淑慧指出，無論從健保門急診就醫人次、流感陽性通報數來看，流感疫情都是處於上升趨勢。為何已經8月底了還在流感流行季？曾淑慧說，受到新冠疫情影響，過去2、3年民眾都戴口罩，呼吸道疾病相對減少，現在所有防治措施回歸正常，因為「免疫負債」導致流感疫情延長。