黃冠智（右）跟何思靜劇中飾演夫妻，兩人以「料理」結下姻緣。（MyVideo提供）

黃冠智、江宜蓉劇中是青梅竹馬的好友。（MyVideo提供）

黃冠智、江宜蓉、何思靜主演的溫馨影集《百味小廚神：中元大餐》開播首日就強勢登平台戲劇榜第二名，後勢看漲。回憶起拍攝趣事，何思靜坦言自己是三人中最容易笑場的，原因是黃冠智太愛鬧場，她笑著告狀：「劇中他要餵吃芒果鮮魚，我要演出很美味的感覺，結果他故意夾一塊最鹹的給我，不斷沾醬油，再夾給我吃！」黃冠智則耍賴回應：「我有嗎？我都忘記啦！」兩人互動相當逗趣。

《百味小廚神：中元大餐》劇情圍繞著不少鬼魂故事，被問到現實生活中的撞鬼經驗，何思靜分享了令人毛骨悚然的恐怖奇遇，她有次開車和朋友在大樓B1停車，在倒車時她突然踩了煞車，朋友問說：「你幹嘛？」她回答：「因為後面有人啊！」她因為看到有個胖胖的中年大叔站在後面才煞車，但話一說完，兩人一起看後照鏡，並回頭看，都沒看到附近有人，兩人又突然想到當天是鬼門開，「我們兩人瞬間安靜，趕緊默默的開走。」

提及劇中角色挑戰之處，飾演總鋪師「孤龍師」青年階段的黃冠智透露，他在開拍前有特地苦練刀工和廚藝，但因劇情關係，他拍攝的片段幾乎沒有下廚，很可惜無法展示練習許久的架勢。何思靜飾演主角小男孩阿嬤「嬌鳳」的年輕時期，全台詞需要使用流利台語，她表示，雖然她以前聽得懂台語，但不大會講，為了這次演出找台語老師學習，一字一句的揣摩道地口音。

江宜蓉飾演女鬼「清美」，她透露角色最初版本設定是厲鬼，「為了準備角色，我其實不敢看鬼片，但強迫自己看片做功課，結果自己在家裡嚇得半死。」但後來角色調整成比較和藹可親的鬼，又再重新調整飾演角色的狀態，三人在劇中有青澀的感情糾葛。《百味小廚神：中元大餐》每周日晚上8點於MyVideo首播。