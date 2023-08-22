擁有豐富工安經驗與專長的陳姓經理，透過在職訓練成為內部講師，為公司創造更多價值。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

為促進中高齡及高齡者就業，勞動部推動在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫、中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫，透過補助企業70％訓練費用，鼓勵雇主讓中高齡、高齡或屆退64歲勞工參與職訓，提升中高齡員工價值。擁有30年工安經驗的陳姓經理，透過訓練課程成為公司內部講師，為公司和個人創造更大價值。

目前任職盧森堡商濂達科技股份有限公司台灣分公司工安的陳經理，負責督導規畫廠區的工安業務。現年61歲的他，畢業於淡江化學系及清華大學原子核研究所，職涯首份工作在工研院從事研發，他曾先後在半導體及PCB等產業負責工安，並短暫在職安署北區勞工健康中心負責勞工個人、企業諮詢及臨場輔導等業務，長年致力於工安領域，累積30年深厚且豐富的工安知識與經驗。

5年前他加入位於幼獅工業區的濂達科技，擔任工安經理，儘管是全廠最年長員工，滿頭白髮的他仍充滿活力，私下被同事親切地暱稱為「爺爺」，每每在教育員工工安法規時，從不講理論，善於透過淺顯易懂的故事和生活實例，淺移默化將工安知識傳遞給員工，讓大家受益匪淺。

陳經理表示，實施工安措施時，時常面對各項挑戰和困難，需不同方式說服員工，透過公司安排提升職能相關專業培訓課程，讓他不僅成為公司內部講師，與各部門溝通也更順暢，雖將面臨退休，但他更想「退而不休」，持續將累積多年的工安專業知識傳承下去，為公司創造更多價值，營造更友善、安全的職場環境。

濂達科技表示，透過「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助計畫」，協助30名中高齡及高齡在職員工參與專業訓練課程，不僅提升其專業能力並實現經驗傳承，強化內部合作，公司離職率也由去年的2％降至今年的1％，顯示參與中高齡計畫不僅提升效能，更實現勞資雙贏。

桃竹苗分署長林淑媛表示，透過持續雇用中高齡勞工，企業能實現多重價值，達青銀共融目標，這種合作不僅促進經驗傳承，也在知識和觀念上實現交流，中高齡勞工以其豐富經驗和專業知識，成為年輕員工的良師益友，指導他們在職場成長並避免重複錯誤。

林淑媛說，年輕一代也能為中高齡勞工帶來新思維和創新觀點，幫助他們適應不斷變化的環境，為穩定協助中高齡及高齡勞工就業，桃竹苗分署自2021年起已協助110家企業申請中高齡及高齡就業訓練計畫，核定補助金額近700萬元，補助中高齡及高齡在職勞工訓練逾800人。

林淑媛提到，為提升中高齡者及高齡者勞動力，勞動部推動中高齡者及高齡者就業促進法等各項措施，支持中高齡者及高齡者就業；同時，為解決疫後特定產業缺工問題，推出疫後改善缺工擴大就業方案、專案缺工職業訓練試辦計畫，鼓勵民眾投入缺工產業重返職場。詳情可至台灣就業通網站查詢。想進一步了解「中高齡者及高齡者」補助實施訓練計畫及申請方式，可至桃竹苗企業人力資源服務網或電洽03-4855368分機1918-1923由專人提供諮詢協助。