苗栗縣長鍾東錦主持縣務會議。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉長何在鑫。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台南1家科技公司在苗栗縣公館鄉興建電能儲存場，引發居民抗議，苗栗縣政府22日舉行縣務會議，公館鄉何在鑫再批業者說謊、不負責，建議縣府否決業者申請案。縣府工商處指出，業者10月底前未取得地方同意書，不排除否決申請案，縣長鍾東錦則裁示對另3家商轉中的儲能場嚴格管理，違規未能按時改善者採連續裁罰。

縣務會議今天邀請西湖鄉長高阿賜、頭屋鄉長徐鑫榮、公館鄉長何在鑫、銅鑼鄉長謝昌年、三義鄉長呂明忠針對地方意見及建設所需，與各局處長進行互動交流，苗栗市公所由主任秘書邱宏宬代表出席。

公館鄉長何在鑫針對公館儲能場爭議案，提案建請縣府否決業者的都市計劃土地容許使用申請案，確保居民生命財產安全。

何在鑫表示，該科技公司在儲能場域內的土地公廟旁跟幾位村民說明，就宣稱「已在村民大會中說明」，沒有跟鄉公所會勘，虛構「已會同公館鄉公所會勘」，發了一張開會通知，卻宣稱跟「消防隊充分溝通」，場域缺乏完善排水系統，痛批該公司是不負責、不老實的公司。

何在鑫強調，8月19日說明會地方各界強烈反對，尚未取得地方共識和同意，強烈建議縣府否決業者申辦土地容許使用。

工商發展處長詹彩蘋說，會同相關單位會勘以後，認定竹南、頭份和公館的4家儲能業者違規使用，8月16日依照都市計畫法裁罰業者各6萬元，要求8月31日前辦理地方說明會，限期今年10月31日前申辦土地容許使用。

詹彩蘋表示，公館業者若未能期限內取得地方同意證明文件，不排除否決容許使用申請；縣長鍾東錦會中裁示，其他3家商轉中業者未能依法申辦土地容許使用，若未能限期改善，必須每次裁罰6萬、並連續處罰，罰款將回饋附近里民。

另外，近日有網友張貼苗栗一名少女對幼童施暴的虐童影片，縣長鍾東錦表示，看到影片感到難過，要求社會、警察等相關單位落實保護，並加強跟地方臉書社團管理小編的溝通管道，希望能協助把關兒少保護議題的資訊和影音，避免造成當事人二次傷害，也盼協助縣府政令宣導。

社會處長楊文志表示，該影片張貼後被網路巡邏同仁發現後，立即提醒網友此舉明顯違反《兒童及少年福利與權益保障法》，部份網友及時下架貼文和影片，而警方及社會處均已著手調查處理中，社會處近期邀請臉書社團管理者溝通，希望建立兒少權益保障的SOP，落實兒少保護、避免網友觸法。