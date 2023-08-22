微軟是在2022年1月首次提出要以690億美元收購遊戲開發商動視暴雪。在歷經美國、歐盟、英國的監管單位審查之後，英國為目前唯一未通過的國家。

英國競爭與市場管理局(CMA)在周二證實，已拒絕了微軟第一次提案。不過CMA說，微軟和動視暴雪已經達成新的重組協議，CMA將對此展開新的調查，最終的決定期限是10月18日。

CMA說，根據新的提案，微軟在未來15年將不會獲得動視暴雪現有的PC和遊戲機的雲端權利，以及新釋出遊戲的權利。

CMA指出，相反地，在收購完成之前，這些雲端媒體權利將先分拆剝離給法國遊戲發行商育碧娛樂(Ubisoft)。

英國監管單位主要是擔憂，該合併交易將阻礙新興的雲遊戲市場競爭。雲遊戲被視為遊戲產業的下一個發展前沿，人們可以像在Netflix一樣，以訂閱方式在手機和電腦、電視上玩遊戲，而不用購買昂貴的遊戲機和遊戲。