安謀上市料將成為今年規模最大的IPO案，而中國是極其關鍵的市場，占其全球業務多達四分之一。

在長達長達330頁的招股說明書中，安謀用了一個極大的篇幅詳細說明該公司在中國面臨的挑戰，如業務集中於中國，當中國面臨經濟和政治風險時，安謀也特別容易受到影響。其他的挑戰還包括中國這個亞洲最大經濟體的螺旋式下滑、中國與美國及英國的政治緊張局勢加劇，以及安謀可能完全失去對中國子公司的控制權，而中國子公司對安謀極為重要。

安謀大部分的中國業務是透過名為Arm Technology(China)的獨立部門來運作，而這家公司也是安謀最大的單一客戶，佔安謀上年度（截至3月底）營收約24%。但安謀及其母公司軟銀集團並沒有獲得這家中國公司的控制權。

軟銀擁有Arm China約48%股份，而中國當地投資者則持有多數股權。文件中指出：我們依靠與Arm China的商業關係進入中國市場。，如果這個商業關係消滅或惡化，我們在中國市場的競爭能力可能受到重大衝擊。

更迫切的是，這個全球最大智慧手機市場與製造中心的經濟正在放緩，以及美國及其盟國採取行動限制中國取得先進技術，這些都在侵蝕營收。安謀表示，公司不得不在中國銷售性能降低的晶片架構。

上年度安謀在中國的權利金營收增長放緩，該公司警告，未來權利金和授權費營收可能進一步受到打擊。

彭博分析師出具報告指出，安謀與Arm China的「關係不穩」，這給該公司未來的獲利帶來風險。軟銀為安謀IPO提交的文件顯示，這家半導體設計公司在美中科技戰與手機晶片庫存去化中顯得非常脆弱。它與Arm China的商業關係可能被打亂。

蘋果公司是安謀的最大客戶之一，而中國市場貢獻蘋果年營收約20%。

安謀大部分營收來自於少數幾家公司，招股說明書中明白指出，「與客戶群較為分散相比，這使我們面臨的風險較大」。根據這份文件，包括Arm China在內等五個實體合計佔安謀上年度總收入的57%。