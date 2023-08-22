一名男軍人妻子，發現丈夫經常和部隊女下屬私訊，經檢視丈夫手機，發現竟然有大量鹹濕簡訊，包括女方調情「想讓你壓著」，還傳暴露照，正宮抓包後，女方也坦承兩人發生多次關係，但卻辯稱早已分手。正宮一怒下求償100萬元。法院審理後，判決丈夫及小美2人要賠償80萬元。

根據判決書，正宮向法院控訴，因為丈夫是職業軍人，經常與家人經常分隔兩地，但111年10月丈夫返家時，與一名她部隊的下屬小美以Line傳送曖昧訊息，發現竟然兩人出現鹹濕對話，包括「做愛可以」、「趕快來啊」、「我想讓你壓著」、「我很愛」。

事後正宮又發現丈夫留有下屬穿著暴露照片，丈夫也坦言與小美發生多次性關係，兩人也前往南投民宿等內容，而且還打電話給小美，小美也坦承二人發生性關係，但辯稱8月時即已斷乾淨。但正宮人暴怒，向法院提告求償100萬元。

法官檢視兩人對話，以及小美坦承曾與男方發生性關係，加上勘驗錄音帶，可確定有說每月6月、7月、8月每月1次，應指親密關係較有可能，而非單純會面。

法官認定，丈夫與小美兩人顯已逾越普通朋友社交來往之界線，對於元配與配偶間共同生活之健全構成侵害，非一般社會通念所能容忍，合於侵害配偶權之侵權行為之要件，判決2人連帶賠償80萬元。