館長陳之漢昨（21）日在直播中質疑《美麗島電子報》的民調，抽樣僅1000人，可信度不足，並在直播裡「民調」，最後取樣2.6萬人，顯示有92％不支持民進黨參選人賴清德。民進黨前青年部主任吳濬彥則以「跑去健身房裡面問正運動的會員們『有沒有運動的習慣』」打臉館長的調查。

《美麗島電子報》最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以39.4％居冠、國民黨參選人侯友宜20.4％、民眾黨參選人柯文哲19.8％。然而，館長卻認為該民調抽樣僅1000人，可信度不足，並在直播中對聊天室的粉絲「民調」，取樣數超過2.6萬人，結果顯示有92％不支持賴清德。館長諷刺表示，隨便調查都有超過90%的人不支持賴清德，「哪來40%左右的人支持他？」

對此，吳濬彥今在臉書表示，為了確保民調準確，樣本的選取要能代表整個目標人群，所以選擇過程要隨機，避免偏頗的樣本。吳濬彥認為，館長轟《美麗島電子報》抽樣人數1000多人以打市話手機方式得到賴清德有4成支持度是不準的，稱直播聊天室裡面有上萬人「92%不支持賴清德」才準，這跟跑去健身房裡面問正運動的會員們「有沒有運動的習慣」，是差不多意思。

吳濬彥諷刺表示，在健身房裡面取得的樣本，可能得到92%的人有運動習慣，但不代表台灣人有92％都有運動習慣。