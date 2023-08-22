台中市大安區南北八路一帶4月中旬因強降雨，灌排共用的溝渠洩水不及致積淹水，立法院副院長蔡其昌獲報後前往勘查。（立法院副院長蔡其昌辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大安區日前因強降雨造成灌排共用的溝渠洩水不及，雨水溢出路面導致南北八路上8個東西向的路口出現積水情形，立法院副院長蔡其昌22日邀集相關單位會勘，爭取中央全額補助5213萬元，盼改善大安區多年來的淹水問題，將由水利局進行後續工程。

近期降雨頻繁，台中市大安區南北八路旁灌排共用的溝渠洩水不及，造成多處路段積水，蔡其昌獲報後都會前往勘災、了解淹水狀況及原因。為徹底改善肌災情，蔡其昌爭取中央全額補助5213萬元進行改善工程，22日邀集農委會農水署、中市府水利局等單位會勘，台中市議員施志昌極多為地方里長也到場關心。

西安里長紀木淵表示，南北八路一帶有多達8個地點遇雨出現積淹水情形，雨停後約大概2小時消退，但整條馬路變水路，令鄉親困擾；海墘里長王勝宗也說，大安港路一帶是當地交通要道，車流多，只要下起稍微大雨就常積水淹過半個輪胎，超過一天才消退，相當危險。

蔡其昌說，大安區已經是風頭水尾，還要忍受淹水災情實在非常痛苦，加上里長也陳情多年都沒有獲得任何解決，因此趕緊邀集中央各機關協助，成功爭取中央全額補助5000多萬經費補助改善大安區易積淹水路段，後續工程會交由中市府水利局執行，期盼能夠在明年汛期來臨前完工，讓鄉親免受淹水之苦。

施志昌也說，北大安的農地重劃已經20幾年，這20幾年來逢雨必淹的情況愈發嚴重，這次補助針對重點淹水路段改善，後續治水工作仍要持續，若發現需要改善的地點可再爭取二期計畫改善，一步一步解決積淹水問題。

農委會農水署副署長陳衍源指出，本次改善工程對農民及社區居民都非常重要，不僅讓農民未來能夠盡量避免豪雨侵襲的農損，也能帶給社區比較安全的生活環境，後續工程要請水利局盡快進行，農水署也會表達農民的意見，希望讓工程能夠完善、順利完成。