民眾黨總統參選人柯文哲昨（21）日上中天節目《盧秀芳辣晚報》時表示，在回應有關能源問題時，坦言台灣如果要台積電，恐怕沒有辦法不要核四。對此，Youtube頻道《中天電視》發起網路投票，得到的結果相當震撼，有92%民眾支持「這選項」。

柯文哲提到，自己以前不贊成核四，但是宗教跟科學地方不一樣，宗教是不能動搖的，科學是當有證據的時候，有數據可以改變。核四我也想過，如果台灣要保有台積電，不接受核四都沒辦法。「你不可以說我要台積電，我不要核四，不可能。」

除此之外，柯文哲還強調，以現在的局面看起來，他會跟老百姓講，如果不要台積電，我們就另外考量，如果民眾想要台積電，「我現在跟大家很誠實地講，恐怕沒有辦法不要核四。」

而針對上述說法，Youtube頻道《中天電視》今（22）日發起網路投票，截至下午3點30分，已有超過萬人參與，「柯文哲表態如果要台積電，沒辦法不要核四，以及2030乾淨能源達40%，包含核能和再生能源。您認同嗎？」結果有92%的網友表態，「認同柯文哲能源政策納入核四、乾淨能源納入核能」、僅僅只有8%民眾認為，「不認同柯文哲挺核四、挺核能」。

網友也紛紛留言表示，「不是認不認同，是只剩這條路走，否則缺電、負債會越滾越大」、「極度讚成，核能本來就是綠能」、「我倒是覺得，要綠能可以啊，全民漲電價，漲到合理電價，用多少就繳多少，不要台電虧本賣電，全民買單。如此才不會讓用電大戶用越多省越多」、「歐盟早就把核能納入綠能了，當然同意啊」、「除非你兒子孫子想吃土，那就廢下去」。