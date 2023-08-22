大陸海關總署昨日宣布台灣芒果因檢出病蟲害，昨起已暫停輸入大陸，外界認為，芒果可依循台東鳳梨釋迦模式與大陸來談，並重啟市場。農糧署今(22)日指出，農產品防檢疫應是「國與國」來談，大陸與地方政府來談幾乎是架空我中央職權，並非正常做法。

農糧署長胡忠一表示，銷往大陸的芒果如果有檢出介殼蟲，大陸就要拿出相關證據，否則台灣外銷日本的芒果從來沒有檢出介殼蟲，但沒有任何國家因為檢出介殼蟲而直接暫停出口，大陸會這麼做，是否中間有什麼意涵不清楚，現在芒果產季已經接近尾聲，年底前大陸是否會重啟被暫停的農產品輸入，目前不得而知。

至於是否可依循台東鳳梨釋迦模式來和大陸談？胡忠一說，因為農產品防檢疫向來都是中央對中央來談，如果之後都是地方政府和大陸中央在談，等同我中央職權被架空，當初因為9成5的鳳梨釋迦產區在台東，所以台東縣政府才急著和對方來談。

胡忠一說，正常來說不應該是地方政府與他國中央來談防檢疫，這樣並不對等，「除非中共降低國格覺得和縣政府就可以談」。