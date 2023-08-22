近日有媒體報導稱，空軍因應共機擾台，一度積欠300億元後勤補保款項。空軍司令部參謀長曹進平中將今回應，編列預算和實際情況有時候有落差，就得有調節性的「遞延付款」，但其實並非外界所說的欠債。他也強調，國防部會協助尋找適合款源支付，預計2025年可以全部付款完畢。

國防部今舉行「112年軍人節系列活動」例行記者會，曹進平會後受訪時被問到後勤補保款項積欠議題時，做出說明。

曹進平表示，空軍補保預算一直都是按照實際需求跟預期情況來編列，各種國內外採購案，都是按照這個原則來編列，但實際需求、預期規畫，有時候會跟實際情況有落差，產生落差就必需要有調節性的「遞延付款」，這就是外界所說的欠債，但其實不是。

曹進平說明，當有遞延付款的情況產生，就由國防部協助空軍尋找適合款源來支付，或是後續年度分年編列預算來逐年支付，避免遞延付款的情況過度累積。

媒體詢問遞延付款的金額可否透露，是否如媒體報導的達到300億餘元？曹進平回應，沒到這個額度，過去逐年累積到2019年曾經到120餘億，而分年付款到這個月，還有40億元左右，後面空軍會逐年編列預算清償，預計應該是在2025年可以全部分別付款完畢。

至於遞延付款是否因為共機擾台越來越多？曹進平說，不盡然如此，因為空軍機隊的維持運作的相關因素很多，近年確實逐漸有維保預算微幅成長的現象，但維保運算成長成因很多，敵情威脅升高也是其中之一。