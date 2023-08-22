斗六市公所9月5日將舉行大斗六文旦評鑑，市長林聖爵（右三）歡迎麻豆文旦明年來PK。（周麗蘭攝）

今年天氣較炎熱，斗六文旦有提前成熟情形，果農將從本周末開始採收，9月5日將舉行大斗六文旦評鑑，市長林聖爵歡迎麻豆文旦明年來PK。縣府農業處表示今年將外銷日本，3公斤裝（6顆）要價1580元，加拿大喜愛大果實，目前也正在洽談。

斗六市各文旦產區目前都結實纍纍，文旦農王聚宏形容「每一棵樹都掛著燈泡，色澤相當漂亮。」他說，文旦果從青色轉為白霧，再轉為黃色時，甜度就已很高。

文旦農朱清輝說，今年風調雨順，品質十分優良，不過前陣子天氣太熱，高溫34度、35度連續20多天，所以有早熟現象，台南麻豆已經採收，斗六文旦大約會在本周末採收，他的花期比較慢，會等到白露節氣前後再採。

斗六市長林聖爵表示，斗六文旦種植面積190公頃、產量約4600公噸，9月5日舉辦文旦評鑑， 9月9日、10日會在膨鼠森林公園舉辦大斗六文旦產銷活動，讓民眾直接跟農民採購。

林聖爵說，斗六市部分文旦產銷班每個月都上課，不斷精進種植技術，農民互相學習，這是其他地方文旦農所沒有的環境，在嚴格的品質控管下，以斤兩、甜度區別等級，消費者可以有非常準確的購買方向，甜一點的就貴一點，一般口感的也有一般的價格。

林聖爵說，斗六文旦品質無與倫比，有些一箱10公斤裝可以賣到2400元、2500元，比較貴一點但是他的品質是最棒的，歡迎明年麻豆文旦來踢館。

縣府農業處長魏勝德表示，今年首度和電商「台灣好農」合作，文旦將賣到日本，一斤3公斤價格是1580元，新加坡、香港也都在洽詢中；至於大果，加拿大市場蠻喜歡，正透過管道與加拿大超市洽談，大概8月底採收後就可以船運過去。