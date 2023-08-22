大陸以台灣芒果檢出大洋臀紋粉蚧為由暫停輸入，高雄六龜、桃源以金煌芒果為主，尤其桃源區占大宗，農友表示，國內近年來外銷改以加拿大、新加坡為主，但外銷量有限，內銷已過剩，中盤商目前以每斤6元收購，呈現20年來價格最低。

高雄市潘姓水果商今天上午前往桃源區洽談收購金煌芒果，他表示，以往國內外銷大陸的金煌芒果約6成，2021年大陸開始陸續禁止鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、石斑魚輸入後，金煌芒果銷往大陸的量開始出現不穩定，去年金煌芒果產量少，感受不明顯，今年芒果有量感受較深，目前外銷改往香港及新加坡，銷量有限，芒果國內價格拉不上來，近日收購價1斤6元，是20年來最低價格。

在桃源區種植8公頃金煌芒果的王姓農民表示，芒果收購價格太低，不少農民想延後採收，未料卻又遭遇杜蘇芮和卡努颱風及雙颱帶來的豪雨，導致不少芒果損壞，像他僅收成1／3芒果，且今年盤商收購價太低，不如以往1斤有15、16元，去年量少甚至價格22元起跳，讓他整體損失上百萬元。

另名種植2公頃金煌芒果的江姓農民指出，芒果雖是採收尾端，但他今年能收成的僅有1／2，一箱套袋3000元、工資一人1000元起跳，即便品質不佳以往1斤還可賣盤商10元，如今才賣6元，不採收落果浪費，賤價賣賺不了錢，損失實在不敢去算。

在六龜區種植4公頃金煌芒果的蘇姓農民表示，今年不少農友損失慘重，不過他的芒果都銷國內且有固定銷售點，影響不大，他也指出，大陸海關從台灣輸入的芒果中檢出有害生物大洋臀紋粉蚧，可能是貿易商為了節省費用，少做蒸熱程序，因而害到農民芒果外銷卡關。

蘇姓農民表示，今年盤商收購價確實不高，前陣子1斤10元，近日芒果太熟沒人要，不過他也認為，價格高低出自品質好壞，像他的金煌芒果今天在三重拍賣市場就賣到1公斤57元。

高雄市農業局表示，高雄市今年改良種芒果生產有13299公噸，主要供應國內市場占99.3％，外銷則以加拿大、新加坡為大宗，今年銷往大陸只有25公噸，加上芒果產季已進入尾聲，因此中國暫停台灣芒果輸入，對於高雄芒果的產銷影響輕微。

農業局指出，高雄市持續以高雄首選品牌，將高品質台灣水果拓銷推廣至國際市場，並結合國內量販通路、電商平台擴大國內通路與芒果加工，穩定市場通路並增進高雄農民收益。