戴燈山為清華大學科技管理學院碩士，2021年6月到輸銀擔任總經理之前，是合庫銀行副總，主掌過法金業務、國外業務、及人事等，在合庫銀服務多年，曾兼任合庫創投董事長、兼任合庫比利時聯合銀行董事長、擔任過合庫銀國外部協理、西雅圖分行經理等。另外，戴燈山也出任過台灣金聯官派董事。
輸出入銀行理事主席拍板核定 總經理戴燈山陞任
輸出入銀行理事主席人選正式核定！輸銀行前理事主席劉佩真於今年6月接任中小企銀董事長，由輸銀總經理戴燈山代理理事主席，行政院於今（22）日核定戴燈山陞任輸銀理事主席。
輸出入銀行理事主席人選正式核定！輸銀行前理事主席劉佩真於今年6月接任中小企銀董事長，由輸銀總經理戴燈山代理理事主席，行政院於今（22）日核定戴燈山陞任輸銀理事主席。
戴燈山為清華大學科技管理學院碩士，2021年6月到輸銀擔任總經理之前，是合庫銀行副總，主掌過法金業務、國外業務、及人事等，在合庫銀服務多年，曾兼任合庫創投董事長、兼任合庫比利時聯合銀行董事長、擔任過合庫銀國外部協理、西雅圖分行經理等。另外，戴燈山也出任過台灣金聯官派董事。
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