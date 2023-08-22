戴燈山為清華大學科技管理學院碩士，2021年6月到輸銀擔任總經理之前，是合庫銀行副總，主掌過法金業務、國外業務、及人事等，在合庫銀服務多年，曾兼任合庫創投董事長、兼任合庫比利時聯合銀行董事長、擔任過合庫銀國外部協理、西雅圖分行經理等。另外，戴燈山也出任過台灣金聯官派董事。