泓德能源（6873）旗下子公司星源漁業負責漁電共生案場養殖規劃與執行，同時為一漁電共生的水產品牌。今年開始以「生態養殖」方式於台南七股漁電共生之「日運案場」混養白蝦、烏魚與虱目魚，8月首次採收白蝦，成果超過1,500台斤，烏魚與虱目魚則預計於11月份收成，今年漁獲總營收預估超過新台幣1,200萬元。

星源漁業總經理張東昇表示，日運案場含鹽量高、缺乏淡水，首次養殖策略就是「慢慢養」，透過微生物、益生菌來控制池水環境，並搭配 AI 智慧管理系統，自建大數據監控養殖過程並累積資料庫。台南七股地區養殖池水鹽度高達千分之五十以上，影響許多生物成長亦伴隨著高死亡率，非常不利白蝦養殖。原定7月底採收白蝦的計畫因中度颱風杜蘇芮而延期，星源漁業一點都不擔心，反而高興因颱風帶來的雨量能為養殖池帶來新水並淡化鹽度。

國立高雄科技大學黃榮富教授指出，星源漁業為克服瓶頸，從「防疫優先」、「放養密度」、「養殖水體環境」與「投餵管理」四個方向著手。首先採購SPF（無特定病原）蝦苗，再將放養密度調整為每公頃30萬尾（混養模式的白蝦放養密度，一般建議為每公頃30萬至60萬尾）；養殖期間除了每日定時檢測水質參數，即時做出相對應處置以穩定養殖水體環境，並且每日定時觀察生物攝食情況，避免過度投飼影響水質。鄰近養殖戶與水產試驗所產所亦對採收成果相當驚訝，表示這是優秀技術加上謹慎管理才能產出的卓越成果。擁有四十年養殖經驗的養殖戶李大哥表示，魚塭鹽度愈高，除了導致高死亡率，白蝦也會長得愈慢；若是養殖成功，白蝦肉質也會更為緊實而鮮甜。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源積極投入生態養殖，不僅著眼於養殖容易程度，而是適地適所打造適合各種水產的生長環境方式，期望扮演養殖升級的推手，結合漁電共生的資源，為台灣養殖業永續發展貢獻一份心力。泓德能源旗下的漁電共生案場也開放原地主、員工或是返鄉漁青以契作合約方式加盟，並由專業團隊教學、培養新一代的養殖技術人員，鼓勵考取專業證照，鞏固與強化台灣養殖漁業人才的實力。

有別於其他單純開發案場業者，泓德能源致力打造「漁業台灣隊」，力邀擁有超過40年經驗、曾在世界最大養蝦場管理4000公頃漁塭的養殖職人張東昇加入，組成星源漁業專業養殖團隊。同時整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，更廣邀多家水產通路建立策略聯盟，實踐產銷一條龍的策略，一次掌握發電與漁獲雙商機。泓德能源與大型壽險公司合作成立星(魚魚魚)電力以投資漁電共生光電案場，合作夥伴之一的富邦人壽為響應政府推動再生能源政策，與看好漁電共生光電案場的穩健發展，16日召開董事會通過增資，其對星(魚魚魚)電力累計投資總額將達11.415億元。