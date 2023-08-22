星馬旅遊踩線團被安排在苗栗縣泰安鄉「翩翩泰安」露營區晚宴。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及觀光協會等安排星馬旅遊踩線團赴三義斷橋遊覽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及觀光協會等安排星馬旅遊踩線團赴三義舊山線鐵道自行車體驗。（謝明俊攝）

星馬旅遊踩線團被安排在苗栗縣泰安鄉「翩翩泰安」露營區晚宴。（謝明俊攝）

星馬旅遊踩線團被安排在苗栗縣泰安鄉「翩翩泰安」露營區晚宴。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局、觀光協會及在地業者熱誠接待星馬旅遊踩線團。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人陳美琦代表縣長歡迎星馬旅遊踩線團來苗栗觀摩。（謝明俊攝）

今年3月中，苗栗縣長鍾東錦親自率文觀局及縣內觀光業者赴新加坡考察，並推展苗栗觀光旅遊活動，獲得星國及馬來西亞旅遊業者熱烈迴響，組成踩線團來苗栗縣等中台3縣市考察7天，苗栗縣政府、苗栗觀光協會及在地業者熱情接待，安排了包括三義舊山線鐵道自行車、泰安溫泉、南庄老街等苗栗知名景點，讓踩線團對苗栗熱情好客留下深刻印象。

這次星、馬旅遊踩線團，是由苗栗縣政府與苗栗觀光協會、交通部觀光局參山處、台中市政府及南投縣政府等單位聯手舉辦，邀請新加坡及馬來西亞的觀光業者來苗栗等中台灣觀光景點進行踩點，透過業者的親身體驗，藉此排進更多苗栗的觀光遊程，讓更多新加坡民眾到苗栗等中台灣地區觀光旅遊。

星、馬踩線團於8月20日搭機抵台，展開維期7天6夜的踩線行程，苗栗縣政府及苗栗觀光協會及在地觀光業者，安排了前面4天的踩線行程，包括南庄蘇維拉莊園、三義西湖渡假村、卓也小屋、、三義鐵道自行車騎乘體驗、泰安鄉翩翩泰安、泰安觀止、卓蘭花露農場、卓蘭壢西坪休區採果體驗、通霄飛牛牧場、苑裡享沐時光莊園度假酒店等。

21日晚間，苗栗縣府及觀協安排在泰安鄉翩翩泰安露營場舉辦晚會，由於現場風景極美，位處在美麗山林之間，加上主辦單位安排美女樂團的美聲演出，讓現場氣氛相當熱烈，讓星馬踩線團留下印象深刻。

後續星馬踩線團將由台中市府、南投縣府接手，前往台中、南投進行踩點，最後在8月26日中午搭機返回新加坡。整趟行程下來3個縣市政府及業者都使出渾身解術，將中台灣觀光風情介紹給星馬業者，讓此次踩線團效益達到最大化，苗栗也將持續攜手在地觀光業者，持續向觀光科技大縣的願景邁進。